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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aziz GÜVENER (DHA)
17.08.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

19 yıl sonra aynı acı... Sandalyeler boş kaldı

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Adapazarı'nda 17 Ağustos 1999 depreminin 19'ncu yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anıldı. Depremde ölenlerin yakınları dualar okurken, saatler 03.02'yi gösterdiğinde gözyaşları sel oldu. Her yıl düzenlenen anma programına ilginin önceki yıllara göre az olması dikkat çekti.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Adapazarı'nda anma töreni düzenlendi. Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ve Adapazarı Belediyesi'nin organize ettiği programa, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve depremde yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı. Her yıl düzenlenen anma programına ilginin önceki yıllara göre az olması dikkat çekti.

İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ölen yakınları için dua eden vatandaşlar, 19 yıl sonra saatler depremin olduğu saat 03.02'yi gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu.

AFAD Başkanı uyarıyor: Afet gelecek hazır olalım
AFAD Başkanı uyarıyor: Afet gelecek hazır olalım

EŞİMİN CENAZESİ 3 GÜN SONRA BULUNDU

Depremde enkazın altında kalıp ölen eşinin cenazesinin 3 gün sonra bulunduğunu ifade eden Suat Beyenal, "1999 yılında eşimi kaybettim. Depremi 2 yönlü acısını çeken, 2 yönlü yaşayan bir insanım. Depremin olduğu saniyelerde ben Avustralya'daydım. Burada vefat eden binlerce insanımızı hemen bulmuşlar, çıkarmışlar, defnetmişler. Benim hanımı da bulmuşlar, 3 gün sonra enkazdan çıkarıp gömmüşler. Ben eşim toprağa verildikten 2 gün sonra gelebildim. İkinci acım da vefat etmiş hanımımı göremedim" dedi.

19 yıl sonra aynı acı... Sandalyeler boş kaldı


HERKES KIYAMETİN KOPTUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Depremde yakınlarını kaybeden Paşa Odabaş ise deprem anında herkesin kıyametin koptuğunu düşündüğünü belirterek, "Daha önce bu kadar büyük bir deprem yaşanmamıştı, İnsanlar daha önce böyle bir deprem yaşamadığı için kıyamet kopuyor zannetti, kıyameti yaşıyoruz zannetti insanlar" diye konuştu.

Anma programı, yapılan dualarla son buldu.

19 yıl sonra aynı acı... Sandalyeler boş kaldı

 

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