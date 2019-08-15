18. yıl mesajı: Dün bitti bugün yeni bir gündür

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür” dedi. Erdoğan, mesajında şunları vurguladı: “AK Parti, partilerden bir parti değil, bir millet hareketi olarak çıktığı bu yolda 18’inci yılını kutluyor. AK Parti’yi anlamak için önce Türkiye’yi ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü anlamak gerekir. Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için, geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. Bu anlayıştan hareketle 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.”

EYVALLAH DEMEDİK

Erdoğan’ın mesajının yer aldığı bir video da paylaşıldı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bugünden sonra Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. ‘Bitti’ dediler, ‘Ayağa kalkamaz’ dediler, ‘Göçtü’ dediler, ‘Gitti gidiyor’ dediler, ama onlar öyle dedikçe biz daha da palazlandık. Çok daha da güçlendik ve hiçbir zaman onlar hedeflerine ulaşamadılar. Ama biz anbean hedefe doğru gidiyoruz. Çünkü biz milletimizden başka kimseye eyvallah demedik. AK Parti bir çıkar değil gönül hareketidir. AK Parti kadını ile erkeği ile, genci ile yaşlısı ile her kökenden, her meşrepten insanı ile 80 milyonun tamamının partisidir. Şartlar ne olursa olsun, kar kış olsun, bora fırtına olsun, gündüz gece bu yolda yürüyeceğiz.”

TÖRENE BAYRAM RÖTARI

Kuruluş günü olan 14 Ağustos’un Kurban Bayramı’na rastlaması nedeniyle AK Parti kuruluş yıldönümünü 23 Ağustos’ta parti genel merkezinde kutlayacak. Yıldönümü kutlamalarına parti kurucular kurulu, milletvekilleri, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve il ve büyükşehir belediye başkanları katılacak. Kutlamalara ayrıca kuruluş günü dünyaya gelen 18 genç de davet edildi. m ANKARA

BİSİKLETLİ YILDÖNÜMÜ

ANKARA’da, AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, partinin gençlik kolları üyeleri genel merkezden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar pedal çevirdi. AK Partili gençler dün bisikletleriyle genel merkez önünde toplanırken Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Osman Özdemir, “18 yıl önce kurulmuş partimizin dinamizminden hiçbir şey kaybetmemesinin yegâne nedeni siyaset sahnesinde gençleri her zaman ön planda tutmasıdır. Bu nedenle biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar bisikletlerimizle yol alıp partimizin kuruluş yıldönümünü kutluyoruz” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise partinin kuruluş yıldönümü etkinliklerinin 23 Ağustos'ta genel merkezde teşkilatların katılımıyla gerçekleşeceğini belirterek, "Partimizin 18'inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Bugün gençlerin enerjisiyle, dinamizmiyle pedal çevireceğiz. 18 yılı millete hizmetle geride bıraktık. Partimiz Türkiye’nin en genç partisi. Gençlere en çok destek veren partidir. 23 Ağustos’ta genel merkezimizde teşkilatların katılımıyla, ‘Yaşımız hep 18’ temasıyla yıldönümü etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan gençler, genel sekreter Fatih Şahin’in de katılımıyla Cumhurbaşkanlığı’na kadar pedal çevirdi. - Nursima ÖZONUR-İrfan ÖZŞEKER/DHA