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    18 ilde FETÖ operasyonu! İkinci dalga başladı...

    DHA
    06.04.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 13'ü avukat 38 kişi için 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.

    Ayrıntılar birazdan...

    Etiketler: FETÖ , operasyon , hakim , savcı , gündem
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