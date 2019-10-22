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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA  
22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

178 DEAŞ’lı Türkiye’ye getirildi

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
178 DEAŞ’lı Türkiye’ye getirildi

SURİYE’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin çekilme süreci yakından takip edilirken, terör örgütü tarafından Tel Abyad ve Resulayn’da serbest bırakılan terör örgütü DEAŞ’lılarla ilgili Türkiye çalışma yürütüyor. İlk etapta yakalanan 300’e yakın DEAŞ’lıdan Türk vatandaşı olan 178 kişi Türkiye’ye getirildi. Terör ve istihbarat birimlerince sorguya alınan DEAŞ’lılar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

DEAŞ’lı teröristler arasında Diyarbakır’daki HDP mitingine bombalı saldırı ile Suruç ve Ankara GAR’da canlı bomba eylemi yapmalarıyla Türkiye’nin gündemine gelen Adıyaman ‘Dokumacılar’ grubundan teröristlerle, Ankara Hacı Bayram ile Bingöl ve Konya gruplarından da teröristler bulunduğu kaydedildi. Terör ve istihbarat birimlerince sorgulanacak olan DEAŞ’lılar daha sonra adli makamlara sevk edilecek. Küçük yaştaki çocuklar ise sosyal hizmetler il müdürlüklerinin korumasına alındı. Yapılacak incelemelerin ardından çocukların Türkiye’deki birinci derecede akrabalarına verileceği öğrenildi.

MARE’DE REHABİLİTASYON

PKK/YPG’nin serbest bıraktığı yabancı uyruklu DEAŞ’lılar ise Türkiye ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolünde bulunan Cerablus, Azez ve Afrin bölgelerindeki cezaevlerine nakledildi. Bu teröristlerin işledikleri suçlara göre ‘kısa dönemli DEAŞ üyeleri’, ‘yoğun olarak çatışmaya giren DEAŞ’lı savaşçılar’ ve ‘sempati boyutunda kalanlar’ olarak üç grubu ayrılarak yargılanmaları bekleniyor. Yabancı DEAŞ’lılar arasında Fransa, Belçika, Rusya, Özbekistan uyrukluların bulunduğu öğrenildi. Bunların kendi ülkelerine gönderilmeleri için de ilgili ülkelerle istihbari çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Yabancı uyruklu DEAŞ’lıların çocukları ve çatışmalara katılmayan kadınlar ise Mare kasabasındaki rehabilitasyon merkezine gönderilecek.

Tel Abyad'da YPG/PKK'lıların kazdığı tüneller ortaya çıkarıldı
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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