17 Mayıs’ta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 bölge 81 ilin cuma namazı saati

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri17 Mayıs’ta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 bölge 81 ilin cuma namazı saati
GeriGündem 17 Mayıs’ta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 bölge 81 ilin cuma namazı saati
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

17 Mayıs’ta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 bölge 81 ilin cuma namazı saati

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
17 Mayıs’ta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 bölge 81 ilin cuma namazı saati

2019 Ramazan ayının ikinci cuma namazı bugün kılınacak. Sabah saatlerinden itibaren Cuma mesajı paylaşımında bulunan vatandaşlar, bir yandan da ezan vaktini araştırıyor. Peki, 17 Mayıs’ta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm bölge ve illerin cuma namazı saatleri

Türkiye’nin dört bir yanında cuma namazına hazırlıkları başladı. Ezan vakti öncesinde günlük işlerini tamamlayıp Cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen Müslümanlar, “Cuma namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerinde ezan vakti merak konusu İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 17 Mayıs 2019 tarihli Cuma namazı saatleri...

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 17 Mayıs 2019'da İstanbul'da saat 13:05'de, Ankara'da ise 12:50'de, İzmir'de 13.13'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saatlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı kaç rekâttır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti... 19 yaşındaki Zehra yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı

Sarallar suç örgütüne yeni iddianame: Alışkanlık haline getirdiler!

Şule Çet'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda 'ayakkabı' ayrıntısı!

Babadağ'da yalın ayak bulunmuştu! Kayıp tekstilci herkesi kandırmış