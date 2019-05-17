17 Mayıs’ta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 bölge 81 ilin cuma namazı saati
2019 Ramazan ayının ikinci cuma namazı bugün kılınacak. Sabah saatlerinden itibaren Cuma mesajı paylaşımında bulunan vatandaşlar, bir yandan da ezan vaktini araştırıyor. Peki, 17 Mayıs’ta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm bölge ve illerin cuma namazı saatleri
Türkiye’nin dört bir yanında cuma namazına hazırlıkları başladı. Ezan vakti öncesinde günlük işlerini tamamlayıp Cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen Müslümanlar, “Cuma namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerinde ezan vakti merak konusu İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 17 Mayıs 2019 tarihli Cuma namazı saatleri...
Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 17 Mayıs 2019'da İstanbul'da saat 13:05'de, Ankara'da ise 12:50'de, İzmir'de 13.13'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saatlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.
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Cuma namazı kaç rekâttır?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).
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