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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.08.2019 - 01:12, Son Güncelleme:

17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

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17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

17 Ağustos Depreminin 20'nci yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki anma töreninde depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

17 Ağustos 1999 Depreminin 20'nci yıldönümünde, depremin merkez üssü Gölcükte anma töreni düzenlendi. Törene, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yabancı ülkelerin temsilcileri, depremde yakınlarını kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydana gelen deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı Sahilinde düzenlenen törende hayatını kaybedenler için dualar okunup lokma dağıtıldı. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaşanan büyük felaketin ardından önemli dersler çıkarıldığını belirterek, Yüreğimiz buruk, gönül isterdi ki bu şehirde böyle bir şey yaşanmasın, onca can kaybolmasın, onca insan depremden etkilenmesin. Biz bu gerçeği maalesef acı bir şekilde öğrendik. Önümüzdeki süreçte inşallah bir daha bunları yaşamayacağız. Tekrar olması muhtemel depremlere hazırlanarak gerekli her şeyi yaptık. Çocuklarımıza, deprem eğitimi vererek hazırlıklarımızı yapıyoruz bundan sonra da yapacağız." dedi.

17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

TÜRK HALKIYLA DOSTLUĞUMUZ HEP DEVAM EDECEKTİR

Törende konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Japonya ve Türkiye'nin dostluğunun çok eskilere dayandığını ifade ederek, 2010 yılında Japonya'da yaşanan depremden sonra 21 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri ülkelerinden 20 ülke personeli geri dönmesine rağmen yalnızca Türk ekipleri Japonya'da kaldı. Türk ekiplerine Siz neden dönmediniz ? diye sorduğumuzda onlar da bize dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı kendilerine Japonların ihtiyacı olduğu kadar orada kalın Türkiye'ye dönmeyin dediğini öğrendik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Türk halkı ile dostluğumuz hep devam edecektir. diye konuştu.

17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

DOĞAL AFET EĞİTİMİ ALAN KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI

Yapılan konuşmaların ardından Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) tarafından doğal afet eğitimi alarak başarılı olan 12 kursiyer sahnede yemin ettikten sonra sertifikalarını aldı. Sertifikaların dağıtımının ardından konuşan GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman, yetişen kursiyerlerin gönüllü olarak doğal afetlerde tam verimle çalışabileceklerini ifade ederek, Büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketten önemli dersler çıkardık. Önümüzdeki dönemde yaşanabilecek afetlere artık daha da hazırlıklıyız dedi.

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