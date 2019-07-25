16 yaşındaki damat düğünde can vermişti! Korkunç görüntüler çıktı
Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca, düğününde çıkan 'yan bakma' kavgasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçmıştı. Damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
OLAY
Hüseyin Furkan Koca ve R.'nin (19), Sincan ilçesindeki salonda yapılan kına töreninde kavga çıktı. Kınadan bir gün önce yapılan eğlencede 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışan damadın akrabaları, kınada aynı nedenle yine tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü.
Damadın kuzeni Muhammed G. (27), iddiaya göre tarafları ayırmak için yanındaki tabancayı çıkarıp, salonun içinde havaya ateş açtı. Tavandan seken kurşun, kalabalığın arasındaki damat Hüseyin Furkan Koca'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Koca, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Damadın halasının oğlu olan Muhammed G., otomobil ile olay yerinden kaçarken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.
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