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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.07.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

16 yaşındaki damat düğünde can vermişti! Korkunç görüntüler çıktı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca, düğününde çıkan 'yan bakma' kavgasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçmıştı. Damadın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

OLAY

Hüseyin Furkan Koca ve R.'nin (19), Sincan ilçesindeki salonda yapılan kına töreninde kavga çıktı. Kınadan bir gün önce yapılan eğlencede 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışan damadın akrabaları, kınada aynı nedenle yine tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü.

Damadın kuzeni Muhammed G. (27), iddiaya göre tarafları ayırmak için yanındaki tabancayı çıkarıp, salonun içinde havaya ateş açtı. Tavandan seken kurşun, kalabalığın arasındaki damat Hüseyin Furkan Koca'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Koca, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Damadın halasının oğlu olan Muhammed G., otomobil ile olay yerinden kaçarken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Düğünde can veren 16 yaşındaki damat gözyaşlarıyla uğurlandı
Düğünde can veren 16 yaşındaki damat gözyaşlarıyla uğurlandı
Düğünde dehşet...16 yaşındaki damat can verdi
Düğünde dehşet...16 yaşındaki damat can verdi

 

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