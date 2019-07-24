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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)-AA
24.07.2019 - 02:22, Son Güncelleme:

Düğünde dehşet...16 yaşındaki damat can verdi

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Düğünde dehşet...16 yaşındaki damat can verdi

ANKARA’nın Sincan ilçesinde, Hüseyin Furkan Koca (16), düğününde çıkan ’yan bakma’ kavgasında Muhammed G.’nin (27) ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. (27) ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan Plevne Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Hüseyin Furkan Koca'nın düğününden bir gün önceki kına gecesinde, iddiaya göre akrabalar arasında yan bakma tartışması çıktı. Düğün sırasında tekrar alevlenen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammed G. iddiaya göre, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayla havaya ateş açtı, seken kurşun kalabalık arasındaki damat Hüseyin Furkan Koca'nın göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan Koca, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Muhammed G. ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

ÇOCUK DAMAT ÖLDÜ, AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Koca, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Damadın hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alan polis, Muhammed G.nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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