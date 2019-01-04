‘16 sene sonra en yüksek enflasyon’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
04.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘16 sene sonra en yüksek enflasyon’

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‘16 sene sonra en yüksek enflasyon’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyon rakamlarını değerlendirirken “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek hayal olurken Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek 10 ekonomi arasına girmeyi başardı. 2002 yılı dahil en yüksek enflasyon” dedi. Öztrak partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin özetle şu açıklamaları yaptı:

HİÇBİR DERDE DEVA OLMAYACAK

“2018’e yüzde 7 tüketici enflasyon ile başlayan saray, yılı yüzde 20.3 enflasyon ile tamamladı. Ama bakana sorarsanız hedefi tutturmuşlar. 2018’de yüzde 7 enflasyon hedefi ile başlayacaksınız, yıl sonunda yüzde 20.7 tutturduk diye sevineceksiniz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek hayal olurken Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek 10 ekonomi arasına girmeyi başardı. 2002 yılı dahil en yüksek enflasyon. Az gidildi uz gidildi, 16 sene sonra bu ülkeye geldiğinden çok yüksek üretici enflasyonu ve AKP ve saray tarafından yaşatıldı. Aslında vatandaşın mutfağındaki enflasyon bunun çok üstünde. Bu makyajlı rakamlara göre memurlara, emeklilere enflasyon farkı verilecek, göreceksiniz bu hiçbir derde deva olmayacak.

2018 yılının sonunda 10. kalkınma planı dönemini de tamamladık. Kişi başına düşen gelirde hedefin ancak yarısını tutturabilmişler. İşsizlikte hedeften sapma yüzde 57. Rakamlar 2023 hedeflerinin de hayal olduğunu gösteriyor.
mutfakta yangın büyüyor

Mutfakta yangın büyüyor, bu yangın yetmezmiş gibi alışveriş poşetlerini satmaya başladılar. Saray, vatandaştan 25 kuruş poşet parası toplayıp çevreyi koruyacakmış. Bir yandan İngiltere’den en çok plastik çöp ithal eden ülkelerden biri olacağız. Bu iktidar eğer çevreyi korumakta samimi ise önce çevreye ihanetten vazgeçecek. Saray yandaşları ülkenin tüm doğal güzelliklerini, ormanlarını, şehirlerini rant için talan ederken, kimse bu poşet parasının çevre için çıkartıldığını anlatmasın. Çevreyi korumak için iki tane yöntem vardır. Ya kirleteni cezalandıracaksınız, ya da kirletmeyeni ödüllendirirsiniz.

İDDİA EDEN AYNAYA BAKACAK

(Erdoğan’ın CHP ile ilgili sert eleştirileri ve ‘terörle işbirliği’ ile suçlaması) Öyle görünüyor ki sayın Erdoğan, seçimlere kadar ekonominin hiçbir şekilde tartışılmasını istemiyor. O nedenle sürekli bizi suçlayacak. Biz bunların hepsine cevap vermeye kalkarsak, vatandaşın gerçek sıkıntısını, aş ve iş sorununu halının altına süpürmesine imkân vermiş olacağız. Bunu yapmayacağız. Kimse CHP’yi ne bölücülük ne vatan hainliği ile suçlayamaz. Bunu iddia edenler aynaya bakacak.”

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