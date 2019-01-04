‘16 sene sonra en yüksek enflasyon’

HİÇBİR DERDE DEVA OLMAYACAK

“2018’e yüzde 7 tüketici enflasyon ile başlayan saray, yılı yüzde 20.3 enflasyon ile tamamladı. Ama bakana sorarsanız hedefi tutturmuşlar. 2018’de yüzde 7 enflasyon hedefi ile başlayacaksınız, yıl sonunda yüzde 20.7 tutturduk diye sevineceksiniz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek hayal olurken Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek 10 ekonomi arasına girmeyi başardı. 2002 yılı dahil en yüksek enflasyon. Az gidildi uz gidildi, 16 sene sonra bu ülkeye geldiğinden çok yüksek üretici enflasyonu ve AKP ve saray tarafından yaşatıldı. Aslında vatandaşın mutfağındaki enflasyon bunun çok üstünde. Bu makyajlı rakamlara göre memurlara, emeklilere enflasyon farkı verilecek, göreceksiniz bu hiçbir derde deva olmayacak.

2018 yılının sonunda 10. kalkınma planı dönemini de tamamladık. Kişi başına düşen gelirde hedefin ancak yarısını tutturabilmişler. İşsizlikte hedeften sapma yüzde 57. Rakamlar 2023 hedeflerinin de hayal olduğunu gösteriyor.

mutfakta yangın büyüyor

Mutfakta yangın büyüyor, bu yangın yetmezmiş gibi alışveriş poşetlerini satmaya başladılar. Saray, vatandaştan 25 kuruş poşet parası toplayıp çevreyi koruyacakmış. Bir yandan İngiltere’den en çok plastik çöp ithal eden ülkelerden biri olacağız. Bu iktidar eğer çevreyi korumakta samimi ise önce çevreye ihanetten vazgeçecek. Saray yandaşları ülkenin tüm doğal güzelliklerini, ormanlarını, şehirlerini rant için talan ederken, kimse bu poşet parasının çevre için çıkartıldığını anlatmasın. Çevreyi korumak için iki tane yöntem vardır. Ya kirleteni cezalandıracaksınız, ya da kirletmeyeni ödüllendirirsiniz.

İDDİA EDEN AYNAYA BAKACAK

(Erdoğan’ın CHP ile ilgili sert eleştirileri ve ‘terörle işbirliği’ ile suçlaması) Öyle görünüyor ki sayın Erdoğan, seçimlere kadar ekonominin hiçbir şekilde tartışılmasını istemiyor. O nedenle sürekli bizi suçlayacak. Biz bunların hepsine cevap vermeye kalkarsak, vatandaşın gerçek sıkıntısını, aş ve iş sorununu halının altına süpürmesine imkân vermiş olacağız. Bunu yapmayacağız. Kimse CHP’yi ne bölücülük ne vatan hainliği ile suçlayamaz. Bunu iddia edenler aynaya bakacak.”



