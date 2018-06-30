16 gündür kayıp Leyla’nın yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı

Ramazan Bayramı'nın birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor. Köydeki ana foseptiği vidanjörle boşaltıp arama yapan ekipler, Leyla'yı bulamadı.

Arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpeklerini de kullanıyor. Metruk binalar aranırken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi.

Ağrı Belediyesi'ne ait vidanjörle köydeki ana foseptik, dün sabah saatlerinde boşaltıldı. Kuyuyu tarayan ekipler, Leyla'yı burada da bulamadı. Ekipler, daha sonra metruk yapılarda, tandırlarda ve ahırlarda 'Mavi' isimli kadavra arama köpeğiyle çalışmalarını sürdürdü.



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