16.558 polisin yeri değişti

16 bin 558 polisin atama ve yer değiştirmesi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmeye göre, birinci hizmet bölgesinden (batıdan) ikinci hizmet bölgesine (doğuya) 7 bin 967, ikinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine 7 bin 928, ikinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine de 663 personelin atama işlemleri yapıldı. Talepler ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda 38 bin 235 polisin ise ipka (yerinde kalma) talepleri kabul edildi.

105 BAŞKOMİSER AMİR OLDU

Başkomiser rütbesinden emniyet amirliği rütbesine terfi eden 105, komiser rütbesinden başkomiser rütbesine terfi eden 105, komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine terfi eden 347, başpolis memurluğu rütbesinden kıdemli başpolis memurluğu rütbesine terfi eden 2 bin 670 personelin atama ve yerleştirme işlemleri tamamlandı. Atama ve yer değiştirme işlemlerinde birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine giden personelin yüzde 80’i ilk üç tercihinden birine, yüzde 95.14’ü ise 7 tercihinden birine atandı. İkinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine dönen personelin yüzde 69.49’unun ilk üç tercihinden birine, yüzde 92.24’ünün ise 7 tercihinden birine ataması yapıldı.