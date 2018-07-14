15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi sorusu, ulaşımını sağlayacak milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında ilk sıralarda yer aldı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilecek olan anma etkinliklerine katılacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanan otobüsler ücretsiz mi sorusu yanıt buldu. İşte, konu hakkında detaylı bilgiler...

15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar, 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinden muaf olacak.