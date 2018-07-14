15 Temmuz’a 81 ilde özel anma programı

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yapılacak törenlerin adresi, 15 Temmuz’da hainlerin hedefi olan Meclis, Beştepe ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz programına Ankara’dan başlayacak.

SEMBOL MEKÂNLARDA TÖREN

15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etmesi planlanan Erdoğan, daha sonra Meclis’teki 15 Temmuz Özel Oturumu’na katılacak. Şehit ve gazi yakınlarıyla Beştepe’de öğle yemeğinde buluştuktan sonra İstanbul’a geçerek Şehitler Abidesi ve 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anma törenlerine katılacak. Aynı gün hainlerin hedefi olan Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı’nda da bir anma programı düzenlenmesi planlanıyor.

ŞEHİT YAKINLARIYLA BULUŞMA

Erdoğan, daha sonra da Beştepe’deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nde şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların davet edildiği programa katılacak. Cumhurbaşkanı’nın İstanbul ve Ankara’daki anma programlarında birer konuşma yapması da planlanıyor.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası nedeniyle 81 ildeki tüm camilerden sela okunacak, şehitler için mevlit okutulacak. Darbe girişiminin ikinci yıldönümü için düzenlenecek anma programlarının daha sade yapılması da öngörülüyor.

Erdoğan’ın anma programının bir durağı da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

SABAH NAMAZI KILMIŞTI

Darbe girişiminin birinci anma yıldönümü törenleri 11 Temmuz’da başlayarak 16 Temmuz gecesine kadar sürmüştü. Erdoğan, törenler kapsamında İstanbul’daki Şehitler Abidesi ve Ankara’daki 15 Temmuz Anıtı’nın açılışını yapmıştı. Hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle 1. Meclis’ten TBMM’ye kadar Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilmişti. Meclis’in bombalandığı sabah saatlerinde yapılan özel anma programında ise video mapping uygulamasıyla hain darbe girişiminde yaşananlar gösterilmiş ve saygı ışıkları yakılmıştı. Meclis’teki özel oturuma katılan Erdoğan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla birlikte Beştepe Millet Camii’nde sabah namazı kılmıştı.