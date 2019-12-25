15 tatil ne zaman başlıyor? İşte MEB takvimine göre yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih

Karnelerin alınacağı yarıyıl tatili için geri sayım başladı. 2019 2020 ders yılı ilk döneminin gitmesine kısa sür kala, okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Öğrenciler yoğun geçen bir dönemin ardından 15 tatilde dinlenme şansı elde edecekler. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman alınacak? İşte, o konu ile ilgili merak edilen bilgiler.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

"Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi" açılış konferansı Ankara'da yapıldı. Konferansta bir konuşma yapan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Bütünleştirici eğitime 2023 Eğitim Vizyonunda önemli yer ayırdık. Bu proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerle bütünleştirici eğitimle ilgili toplumsal duyarlılığı daha da artırmaya çalışacağız." dedi.

Bütünleştirici ya da kaynaştırma eğitiminin aslında kadim kültürün temelinde bulunduğunu belirten Safran, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitimin bütüncül olarak ele alınması gerektiğine işaret eden Safran, "Bütünleştirici eğitime 2023 eğitim vizyonunda önemli yer ayırdık. Bu proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerle bütünleştirici eğitimle ilgili toplumsal duyarlılığı daha da artırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Safran, öğretmen, okul yöneticileri, veliler ve Bakanlığın el ele vererek Türk eğitimine katkı sunacağının altını çizdi.

12 pilot ilde çalışma yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen BEGEP ile özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara akranlarıyla birlikte uygun eğitim ortamlarının sağlanması için bütünleştirme çalışmalarında aktif rol alan tüm paydaşların katılımıyla yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemi amaçlanıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje, Ağustos 2022'de sona erecek.

Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon olmak üzere, 12 pilot ilde yürütülecek BEGEP kapsamında, örgün eğitim kurumlarının her tür ve kademesinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görevli personel, öğretmen, idarecilere yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen faaliyetler yapılacak.

Projeyle özel eğitim ve kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları konusunda düzenlenecek kampanyalar ve etkinliklerle çeşitli hedef grupların farkındalığı artırılacak.

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik tanılama ve yerleştirme sisteminin etkililiğinin artırılması amacıyla RAM'larda analiz yapılması planlanan projeyle ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle özel eğitim ve kaynaştırma ya da bütünleştirme uygulamalarında koordinasyon ve iş birliği de sağlanacak.