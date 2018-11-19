15 aylık bebeğini döverek öldüren anneden kan donduran itiraf
Adana'da 15 aylık bebeğini döverek öldüren genç kadın, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kadının ifadesinde "Kocama kızdım, onun canını yakmak için bebeğimi öldürdüm" dediği öğrenildi.
17 Kasım Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Aysel Y. (23) iki yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı İlhami Korkmaz'dan (48) dünyaya gelen 15 aylık kızı Emine Korkmaz'ı döverek öldürmekten gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülerek sorguya alınan genç kadının cinayeti eşinin eve gelmeyip, kendilerine bakmamasından dolayı psikolojisi bozulduğu için işlediğini söyleyerek, "Kocam benimle ve evle ilgilenmiyordu ona ders vermek, canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde kendi canım çok yanıyordu" dediği öğrenildi.
Genç kadın, ifadesinin alınmasının ardından ağlayarak gittiği adliyede savcıya da ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Tutuklanan Aysel Y., daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesindeki kadın cezaevine götürüldü.
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