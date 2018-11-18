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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.11.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Annenin öldürdüğü bebeğin cenazesini baba gözyaşları içinde aldı

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Adana'da annesi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen 15 aylık Emine bebeğin cenazesi, babası tarafından morgdan alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde önceki gece yaşandı. İddiaya göre Aysel Y. (23) bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılarak, daha önce iki kez evlilik geçiren 6 çocuk babası otomobil lastikçisi İlhami Korkmaz (48) ile iki yıl önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 

Çiftin bu beraberliklerinden 1’i kız 2 çocukları dünyaya geldi. 15 aylık kızları Emine'den sonra yaklaşık 20 gün önce de İlhami adını verdikleri erkek bebek dünyaya getiren Aysel Y. ile İlhami Korkmaz arasında son zamanlarda yaşanan geçimsizlik had safhaya ulaştı. İlhami Korkmaz’ın kendisiyle ilgilenmediğini ve ikinci eşiyle görüştüğünü ileri süren Aysel Y. önceki gece 15 aylık kızı Emine’yi feci şekilde dövdü.

Annenin öldürdüğü bebeğin cenazesini baba gözyaşları içinde aldı

Kızının sesinin kesildiğini ve hareket etmediğini gören Aysel Y., hemen İlhami Korkmaz’ı aradı. Eve gelen Korkmaz, 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Emine’nin öldüğünü belirledi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis ekipleri baba İlhami Korkmaz'ın ifadesine başvururken, daha öncede basit yaralama suçundan aranması olan anne Aysel Y.’yi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Aysel Y., “Neden bebeğinizi öldürdünüz?” sorusuna “Evet öldürdüm işte ne var? Allah kocamın belasını versin" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kimlikte Emine olan ve aile tarafından Pınar olarak çağrılan kız bebeğin otopsisi yapıldı. Kızının cesedini otopsinin ardından almak üzere baba İlhamı Korkmaz adli tıp kurumuna geldi. Baba, morg önünde gözyaşlarını tutamayarak uzun süre ağladı. Bir süre sonra da cenazeyi morgdan alan baba, burada da küçük bir cenaze torbasına konulan bebeğini görünce yine gözyaşlarına boğuldu. Kız bebek, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

Bu arada 20 günlük İlhami bebek ise Sevgi Evleri’ne götürülerek devlet koruması altına alındı. Annenin ise öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdü
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