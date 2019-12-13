13 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul ve tüm illerin Cuma namazı saat bilgisi

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, 13 Aralık Cuma günü İstanbul ve tüm Türkiye'de binlerce kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 13 Aralık tarihinde Cuma namazı saat bilgisini edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul ve diğer tüm illerin Cuma namazı saatleri

İSTANBUL VE DİĞER TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre İstanbul'da Cuma namazı 13.03'te kılınacak. Diğer illerde kılınan Cuma namazı bilgilerine aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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CUMA NAMAZI NEDEN FARZDIR?

Fukahaya göre, cuma namazının farz oluşu, Kitap, sünnet ve icma ile sabit olup, bu konuda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Fukahanın bu konudaki delilleri ise şunlardır:



Allah, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ın zikrine gidin ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır.”



Görüldüğü gibi ayette cuma namazına gitmek emredilmiştir. Buradaki emir ise vücub ifade eden türdendir. Sa’y (amel etmek, gitmek, çalışıp çaba sarf etmek) ise ancak vacip olan bir durum içindir. Keza, ayette insanların cuma namazından geri kalmamaları için alışveriş yasaklanmıştır. Şayet cuma namazı vacip olmamış olsaydı mubâh olan alışveriş yasaklanmazdı.55 Sünnette de cuma namazının farziyetine delalet eden birçok hadis varid olmuştur. Ulema, cumanın farziyeti hususunda farklı hadisleri delil olarak kullanmıştır. Bunları şöyle zikredebiliriz:



“Cuma, cemaat halinde her Müslümana Allah’ın hakkı olarak bir vazifedir. Ancak şu dört sınıf müstesna; Başkasının mülkü olan köle, kadın, çocuk, hasta.”



“Cuma namazı, ezanı işiten kimse üzerinedir.”



“Cumaya gitmek, ihtilam gören (ergenlik çağına giren) herkese gereklidir.”

Cumanın farziyetine delil getirilen hadislerden biri de şudur:



“Muhakkak ki Allah, bu makamımda, bu ayımda, bu senemde size cumayı farz kılmıştır. Hayatımda veya benden sonra, adil olsun zalim olsun bir imamı olduğu halde hafife alarak ya da inkar ederek kim onu terk ederse, Allah onun birliğini bozsun, işini bereketli kılmasın.”

Hz. Peygamber (sav) zamanından günümüze kadar ulaşan uygulama da cuma namazının farziyeti hususunda Müslümanların icmaı olarak kabul edilmiştir.