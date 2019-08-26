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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

12 yılda harabeye döndü

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
12 yılda harabeye döndü

AYVALIK’ta 19. yüzyıl yapısı Hagia Triada Ortodoks Kilisesi bakımsızlık ve ilgisizlikten yıkıldı.

Kilise, 1846 yılında Ayvalık’ın Kazım Karabekir Mahallesi’nde Altınova Caddesi’nde inşa edildi. Yapı sade kütlesi, plan organizasyonu, mekânsal karakteri ve iç mekânı süsleyen ahşap ve alçı süslemeleriyle dikkat çekiyordu. 1923’te Türkiye-Yunanistan Mübadele Anlaşması’ndan sonra Ayvalık’daki kiliseler de ya farklı işlevlerde kullanıldı ya da boş bırakılarak kaderlerine terk edildi. Bu kiliselerden 13’ü günümüze kadar geldi. Altısı kent merkezinde, üçü Cunda Adası’nda, ikisi Ayvalık dışında, biri de Küçükköy’de bulunuyor. Mübadeleden sonra kentteki diğer kiliselerde olduğu gibi Hagia Triada Kilisesi de bir müddet cami yapısı olarak işlevlendirildi. Halk arasında Biberli Cami olarak anıldı. Daha sonra bir süre boş bırakılan yapı, 1953’den itibaren Tekel Müdürlüğü’ne tahsis edilerek tütün deposu yapıldı. Kilisenin bu kullanımı 2004 yılında sona erdi. Yapı aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi.

TİNERCİ YUVASI OLDU

12 yılda harabeye döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 2007’de kiliseyi kültür merkezi olarak kullanılması amacıyla Ayvalık Belediyesi’ne tahsis etti. Ancak tarihi yapı o tarihten itibaren bakımsızlığa ve ilgisizliğe mahkûm oldu. Ayvalık Belediyesi’ne sağlam olarak teslim edilen yapının bugünkü durumu içler acısı. Kilisenin bütün ahşap mimarisi tinerciler tarafından yakılıp yıkıldı. Tinercilerin geceleri barınma noktası haline gelen kilisenin en güzel işlemeleri, ikonaları parça parça söküldü. Çevre sakinleri tarafından defalarca belediye ve kaymakamlığa şikâyet edilmesine rağmen önlem alınmadı. Ayvalık Belediyesi yapının restorasyon projesinin hazırlandığını ve Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulduğunu, yıllardır kuruldan bir türlü çıkmadığını savunuyor. Ancak yapıdan geriye 4 duvar bile kalmadı.

RUM ORTODOKS KİLİSELERİNİN SON TEMSİLCİSİ

- Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Hatice Uçar’ın kiliseyle ilgili araştırmasında şunları söylüyor: “18 ve 19. yüzyıllarda Ayvalık’ta etkili olan neo- klasik üslupta ve yöresel malzemeler kullanılarak, yöresel yapım tekniğiyle inşa edilen yapı, Batı Anadolu’ya ait kilise mimarisinin oluşmasına katkı sağlayan kiliselerden biri olup Batı Anadolu’daki Rum Ortodoks kiliselerinin son temsilcilerindendir. Ayrıca inşa edildiği dönemin ahşap sanatını günümüzde belgeleyen, ahşapla kaplı düz tavanı bakımından Ayvalık kent merkezindeki kiliseler arasında da tek örnektir. Alt katı düzgün kesme taşlardan yığma teknikle, üst katı bağdadi teknikle inşa edilmiş neo-klasik üsluplu cephelerde kapı ve pencere boşlukları ile simetri oluşturulduğu gözlenir.”

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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