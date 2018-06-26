12 gündür aranıyor! Flaş gelişme

Ağrı'da bayramın birinci günü dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir 12 gündür yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı. Güvenlik güçleri küçük kızın kaçırılma şüphesi üzerine yoğunlaşmaya başladı. Köydeki çok sayıdaki kişinin ifadesini alan ve bilgisine başvuran ekipler olay günü köydeki taziye evine gelen araçlara yönelik de araştırma yapıyor. Valilik kriz masası tarafından oluşturulan jandarma ve emniyetten deneyimli ekip Leyla'nın kaçırılma ihtimalini titizlikle araştırırken savcılık bugün Leyla'nın 5 halasının ifadelerine başvurdu. Leyla’nın 5 halası ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.