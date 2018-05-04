112’yi arayan sara hastası ‘geri zekalılar’ deyince...

İddiaya göre 10 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen olay şöyle oldu: Sara hastası Ozan. E.(25) Güngören’deki evindeyken krize girince 21:25 sularında cep telefonundan 112 Acil Servis’i arayarak ambulans talebinde bulundu. 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Acil Çağrı Hattı’na bakan görevli doktor İ.Ş., hastanın ambulansla naklini gerektirecek tıbbi bir gereklilik olup olmadığını anlamak için sorular sormaya başladı. Görevli memurun sorgulamasında sinirlenen Ozan E. sinirlenerek “Geri zekalılar” diye hakarette bulunarak telefonu kapattı. Bunun üzerine tutanak tutturan doktor İ.Ş., İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Avrupa Başhekimliği’ne dilekçe yazarak şikayette bulundu. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Kod Koordinatörlüğü’ne yazdığı dilekçeyle de hukuki yardım talebinde bulundu.

SUÇU ANNESİNE ATTI

İl Sağlık Müdürlüğü’nün savcılığa ihbarı üzerine Ozan E. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Ozan E., savcılıktaki ifadesinde telefon konuşmasını annesinin yaptığını söyleyerek, “Olay günü rahatsızlandığım sırada annem 112 Acil Servis’i arayarak ambulans talep etmiştir. Ben baygın olduğum için olayın nasıl gerçekleştiği veya tartışma oldu mu herhangi bir bilgim yoktur” dedi. Ancak suçu üzerinden atamadı ve hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan asliye ceza mahkemesinde 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KRİZDEN YENİ ÇIKMIŞTIM HATIRLAMIYORUM

Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Ozan E., “Benim Sara hastalığım vardır. Olay tarihinde Epilepsi krizine girdim. Annemler ambulans çağırmışlar, ambulans gelmemiş, adres ile ilgili bir sıkıntı olmuş, ben ayılınca tekrar 112 Acil'i aradım. Telefondaki kişi ile aramızda bir konuşma geçti. Ne konuştuğumuzu şuan hatırlamıyorum, çünkü krizden yeni çıkmıştım. O yüzden ne dediğimi de bilmiyorum” dedi.

HASTALIĞI ÖĞRENEN DOKTOR ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Doktor İ.Ş. ise; “Ben olay tarihinde 112 Acil'de görevli doktordum. Hatırladığım kadarı ile önce bir bayan aradı, hastaları olduğunu söyledi. Bizi gereksiz yere ambulans çağırarak rahatsız edenler de olduğu ve ambulans talebi sayısı çok olduğu için arayan kişinin gerçekten hasta olup olmadığını kontrol ediyoruz. Zira gerçek hastaya ulaşamamam gibi bir sorun ile karşılaşmak istemiyoruz. Bu amaçla önce bayan ile konuştum, hastanın kendisi ile konuşmak istedim. Bunun üzerine bir erkek şahısla konuştum, bu şahıs bana epilepsi atağı geçirdiğini söylemedi. Ne rahatsızlığı olduğunu sorduğum da erkek şahıs "geri zekalılar" biçiminde hakaret sözünde bulundu. Telefonu ilk açtıklarında epilepsi krizi geçirdiğini söylemiş olsalardı. Bu konuşmayı yapmak gereğini de duymayabilirdik. Biz her ihtimale karşı yine de bir ambulans gönderdik. Sanığın nörolojik bir hasta olduğunu şimdi raporlarına bakarak öğrendim” diyerek şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

MAHKEME 3 HAFTA RUH VE SİNİR HASTALIKLARINDA MÜŞAHADE İSTEDİ

Bunun üzerine mahkeme sanık Ozan E., tedavi gördüğü hastaneden hastalığına ilişkin gördüğü tedavinin evraklarını istedi. Ayrıca Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesine sevki sağlanarak 3 hafta müşahade altında tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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