11 kişiyi bıçaklayanın akıl sağlığı yerinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri11 kişiyi bıçaklayanın akıl sağlığı yerinde
GeriGündem 11 kişiyi bıçaklayanın akıl sağlığı yerinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Damla GÜLER / İSTANBUL
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

11 kişiyi bıçaklayanın akıl sağlığı yerinde

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
11 kişiyi bıçaklayanın akıl sağlığı yerinde

Kadıköy’de 11 kişiyi bıçakla yaralayan 30 yaşındaki Ali Kardaş’ın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu, mahkemeye ulaştı.

Dün görülen duruşmada raporun okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını veren savcı, Kardaş’ın “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “silahla kasten yaralama” ve “vücutta kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama” suçlarından toplam 50 yıl 9 aydan 92 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Kardaş, mütalaaya karşı “Özür diliyorum” demekle yetindi. Kardaş bir önceki celsede kendisine, “Seni akıl hastanesine göndereyim mi?” diye soran mahkeme başkanına, “Akıl hastalığım yok da pişmanlığım var” demişti. Sanık ayrıca bıçaklama olayını hatırlamadığını da iddia etmişti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Kardaş, Kadıköy’de 22 Ekim 2018’de bıçakla yolda yürüyen insanlara saldırmış ve 5’i ağır 11 kişiyi yaralamıştı. 

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Başsavcıdan açıklama.. Kan donduran ifadeler
İstanbul'da görülmemiş yıkım
'Pençe' harekatından yeni görüntüler geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe Operasyonu' mesajı