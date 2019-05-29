11 kişiyi bıçaklayanın akıl sağlığı yerinde
Kadıköy’de 11 kişiyi bıçakla yaralayan 30 yaşındaki Ali Kardaş’ın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu, mahkemeye ulaştı.
Dün görülen duruşmada raporun okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını veren savcı, Kardaş’ın “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “silahla kasten yaralama” ve “vücutta kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama” suçlarından toplam 50 yıl 9 aydan 92 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Kardaş, mütalaaya karşı “Özür diliyorum” demekle yetindi. Kardaş bir önceki celsede kendisine, “Seni akıl hastanesine göndereyim mi?” diye soran mahkeme başkanına, “Akıl hastalığım yok da pişmanlığım var” demişti. Sanık ayrıca bıçaklama olayını hatırlamadığını da iddia etmişti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Kardaş, Kadıköy’de 22 Ekim 2018’de bıçakla yolda yürüyen insanlara saldırmış ve 5’i ağır 11 kişiyi yaralamıştı.
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