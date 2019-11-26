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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

11. devriye

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
11. devriye

TÜRK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat’ın doğusunda 1 Kasım’da başladıkları ortak devriyeye dün de devam etti. İki ülke askerlerinin 11’inci devriye yeri Suriye’nin kuzeyinde en doğu uç oldu.

Kamışlı ile Suriye-Irak sınırına doğru Derik bölgesi arasında yapılan devriye öncesi iki ülke askerleri arazide buluşarak bir süre değerlendirme yaptı. Her iki taraftan dörder aracın katıldığı devriyenin uzunluğu 58 kilometreyi bulurken, 10 kilometre kadar derinliğe inildi. Dün öğleden önce yapılan devriyeyi Türkiye’ye ait insansız hava araçları da (İHA) izledi. Dünkü devriye ile Barış Pınarı harekât alanının doğu kesiminde yapılan devriye sayısı sekize yükseldi.

AKÇAKALE AÇILDI

Bu arada Barış Pınarı harekât alanı içinde yer alan iki önemli merkezden Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale Sınır Kapısı resmen açıldı. Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeyi ele geçirmesinden sonra 2015 yılında kapatılan kapı, dört yıl aradan sonra faaliyete geçti. Sınır kapısının açılması için terör sızmalarına karşı sınıra yerleştirilmiş olan beton blokların bir kısmı kaldırıldı. Akçakale Sınır Kapısı’ndan öncelikli olarak insani yardım taşıyan araçların Suriye’ye geçişlerine izin verilecek.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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