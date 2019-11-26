11. devriye
TÜRK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat’ın doğusunda 1 Kasım’da başladıkları ortak devriyeye dün de devam etti. İki ülke askerlerinin 11’inci devriye yeri Suriye’nin kuzeyinde en doğu uç oldu.
Kamışlı ile Suriye-Irak sınırına doğru Derik bölgesi arasında yapılan devriye öncesi iki ülke askerleri arazide buluşarak bir süre değerlendirme yaptı. Her iki taraftan dörder aracın katıldığı devriyenin uzunluğu 58 kilometreyi bulurken, 10 kilometre kadar derinliğe inildi. Dün öğleden önce yapılan devriyeyi Türkiye’ye ait insansız hava araçları da (İHA) izledi. Dünkü devriye ile Barış Pınarı harekât alanının doğu kesiminde yapılan devriye sayısı sekize yükseldi.
AKÇAKALE AÇILDI
Bu arada Barış Pınarı harekât alanı içinde yer alan iki önemli merkezden Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale Sınır Kapısı resmen açıldı. Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeyi ele geçirmesinden sonra 2015 yılında kapatılan kapı, dört yıl aradan sonra faaliyete geçti. Sınır kapısının açılması için terör sızmalarına karşı sınıra yerleştirilmiş olan beton blokların bir kısmı kaldırıldı. Akçakale Sınır Kapısı’ndan öncelikli olarak insani yardım taşıyan araçların Suriye’ye geçişlerine izin verilecek.
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