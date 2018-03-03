1083 rakımlı tepede 10 saat

"Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, 10 gün önce İzmir Bornova'dan komandolar Afrin'e geçiş yaptı. 1 Mart Perşembe günü ise Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında Raco beldesinde bin 83 rakımlı Kel Tepe'yi almak için TSK ve ÖSO birlikleri harekete geçti. Bu sırada tepede tünelden çıkan YPG'li teröristler, askere pusu kurarak ağır silahlarla ateş açınca yaşanan 10 saatlik çatışma sonunda 8 asker şehit olurken çok sayıda asker de yaralandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinden 3 yıllık komando Uzman Çavuş Alper Çalın (24), aynı çatışmada yaralanınca memleketine geldi.

İki kardeşi olan gazi Çalın'ı, babası Savaş Çalın Rusya'da bir firmada kaynakçılık yaptığı için memleketinde annesi Fatma Çalın ve akrabaları karşıladı. Anne Çalın oğluna uzun uzun sarılarak hasret giderdi. Ayağından ve dizinden yaralı olan gazi Çalın arkadaşlarının kahramanca savaşarak şehit olduğunu söyledi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından o çatışmanın görüntülerini yayınladı.

ÖNCE SIRTINDA SONRA SEDYEDE TAŞIDI'

Gazi Çalın, 1 Mart günü teröristlerin 1083 rakımlı tepeden sürekli kendilerine taciz ateşinde bulunduğunu bu nedenle tepeyi almak için operasyon başlattıklarını belirterek, "Tepeyi almak için 100 komando ve özel harekat polisleriyle birlikte ilerledik. Tepeye yaklaştığımızda daha önceden yaptıkları tünelden çok sayıda terörist bize saldırmaya başladı. Keskin nişancılarda vardı çoğu arkadaşımızı bu keskin nişancılar şehit etti. Sayıları bizden çok fazlaydı, kullandıkları mühimmatlar da çok fazlaydı. Arkadaşlarımız kahramanca savaşarak üstünlüğü ele geçirmeye çalıştı. Uçaklar bombaladı ancak tünele bir şey olmadı. Yaklaşık 10 saat süren çatışmanın ardından üstünlük sağladık. Yaralıları önce sırtımızda sonra da sedye ile taşıdık" dedi.

SON SÖZÜ 'BEN İYİYİM' OLMUŞ

Bu arada şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe'nin keskin nişancı tarafından sırtından vurulduğunu anlatan Çalın şunları kaydetti: "Mustafa Ozan Gökte sırtından vurulunca önce ben sırtımda taşımaya başladım. Bu arada arazi çok dağlık ve çamur olduğu için benim ayağım kaydı ve dizim taşa gelince yaralandım. Taşımaya devam ettim ancak o çok ağır olduğu için daha sonra sedyeye koyup arkadaşlarla birlikte taşımaya başladık. Bu arada çatışma hala devam ediyordu. Arkadaşlarımız kahramanca çatışıyordu. Mustafa Ozan Gökçe'ye ben sürekli soru soruyordum, o da sürekli 'iyiyim' diyordu ancak sırtından mermi yediği için bir süre sonra kan kaybından şehit oldu, nefesi kesildi. Şehit olanlar aslanlar gibi kahramanca savaştılar, kimse kaçıp taşın arkasına saklanmadı. Herkes aslan gibi savaştı ve aslan gibi şehit oldu."

'TEKRAR GİDECEĞİM'

Gazi Çalın, Raco'nun arkadaşları tarafından alındığını, şehitlerin kanının yerde kalmadığını ifade ederek, "Ayağımda ve dizimde ufak bir yara var. Arkadaşlarım orada savaşmaya devam ediyor bugün Raco da alındı. Ben de iyileşince tekrar Afrin'e gideceğim. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Benim kollarımda şehit olan Mustafa Ozan Gökçe'nin de ailesini uygun bir zamanda ziyaret edeceğim" diye konuştu.

Gazi Çalın'ın annesi Fatma Çalın ise şehitlere çok üzüldüğünü söyleyerek, "Allah'a şükrediyorum. Binlerce şükürler olsun yavrumu bana bağışladığı için. Arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Bu halinde bile gitmek istiyor. Oğlum vatan için kendini feda etmiş yapacak bir şey yok. Allah’a emanet ettim onu, Allah korusun" dedi.