‘1071 Malazgirt’ kutlamaları Kıbrıs’tan başladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’inci kutlama etkinlikleri bugün Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde başlıyor. Etkinliğin basın toplantısı ve tanıtımı, Anadolu’dan sonra bir diğer vatan toprağı KKTC’de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Malazgirt’te yapılacak kutlamaların finaline katılacak.
Lefkoşa’da Hala Sultan Camisi’nin bahçesinde düzenlenen basın toplantısında, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı, Okçular Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan konuşma yaptı. Toplantıya AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat ve Malazgirt’teki kutlamalarda 1200 metrelik bir bayrak yürüyüşü olacağını belirterek, “Sultan Alparslan’ın ordusundaki gibi Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler, Rumlar, Ermeniler Cumhurbaşkanımızın ‘Tek Millet Tek Bayrak Tek Vatan Tek Devlet’ anlayışını o bayrağın altında taşıyacak. KKTC’den de 160 genç kutlamalara katılacak” dedi.
BİLAL ERDOĞAN: FETİH ANLAYIŞI HOŞGÖRÜDÜR
Bilal Erdoğan ise konuşmasında, “1071’den bugünlere bu toprakları bize vatan kılan fetihlerimiz, oralardaki bütün toplulukların değerlerine saygıyı gözetmiş olan bir vatan yapma çalışmasıdır. İşin özünde bir toprağın vatan olması yatıyor. Osmanlı dediğimiz zaman 20 milyon kilometrekareden daha büyük bir topraktan bahsediyoruz. Türklerin fetih anlayışı hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü barındırıyor. Ecdadımız Kıbrıs’ta 400 yıl hüküm sürmesine rağmen Ada’da farklı milletler ve Hıristiyan Ortodokslar var, kültürleriyle yaşıyor. AB ve ABD’de mülteciler ve göçmenlere karşı politikalar devam ederken bizler birlikte yaşamayı dünyaya öğretmiş bir milletin evlatlarıyız” dedi. Hedeflerinin Malazgirt Zaferi kutlamalarını, İstanbul’un Fethi ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri seviyesine çıkarmak olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, bu yılki organizasyona geçen yıllara göre 10 misli daha fazla katılım beklediklerini kaydetti.
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