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    100 bin imza hazırlığı

    İHA
    03.05.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

    100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için seçim kurullarındaki hazırlıklar sürüyor.

    Kayseri Adliye Sarayı 2. katta bulunan ilçe seçim kurulları önünde imza toplamak için masalar kuruldu. Yetkililer herkesin imzasını aldıktan sonra bir örnek vereceklerini birini kendilerini, diğerini de sisteme atacaklarını söylediler. Adayların istedikleri anda kaç imza toplandığını göreceği öğrenildi.

    Saadet Partisi Kayseri milletvekili aday adayı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı adayları Temel Karamollaoğlu için imza isteyerek, “Türkiye'nin 'Kutuplaşmaya değil kardeşliğe ihtiyacı var" diyen kardeşim, aileniz ve dostlarınızla sizi 4-9 Mayıs tarihlerinde Seçim Kurullarına imzaya davet ediyoruz” dedi.

    Seçmenler, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için, 4-9 Mayıs’ta saat 08.00-20.00 arası ilçe seçim kurullarında imza atabilecekler.

     

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    Etiketler: erken seçim , gündem
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