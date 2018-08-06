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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.08.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

10 yıldır onsuz adım atamıyordu... 7,5 dakikada kurtuldu

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Erzurum'da ileri derecede Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastalığı nedeniyle 10 yıl boyunca yaşamının her anını oksijen cihazına bağlı sürdüren İlhami Çiftçi, 7,5 dakikada gerçekleştirilen "endobronşiyal valf" uygulamasıyla oksijen cihazından kurtuldu.

Uzun yıllar sigara tüketimine bağlı akciğerlerinin yüzde 65 fonksiyonunu kaybeden ve buna bağlı ileri derecede KOAH hastalığı sebebiyle 10 yıl boyunca hayatının her anını oksijen cihazına bağlı sürdüren 54 yaşındaki İbrahim Çiftçi, yeme, içme, uyuma ve bir yere gitmenin yanı sıra lavabo ihtiyaçlarını dahi ailesinin yardımıyla ve sürekli solunum cihazına bağlı halde sürdürdü.

Çiftçi, bir süre önce muayene için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Göğüs Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Buğra Kerget'in akciğere kamerayla girip hasarlı alanların söndürüldüğü "endobronşiyal valf" uygulamayla oksijen cihazı olmadan rahat nefes alarak yaşamını sürdürebileceğini söylemesiyle umutlanan Çiftçi, tedavi sürecini kabul etti.

Kerget tarafından gerçekleştirilen ve 7,5 dakika süren işlemle akciğerlerindeki hasarlı bölge söndürülüp tedavi olan Çiftçi, yöntem ile rahat nefes almanın ve oksijen cihazı olmadan hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"ARTIK TEK BAŞIMA YÜRÜYORUM"

Çiftçi yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ve malulen emekli olduğunu söyleyerek, "Şu an oksijen cihazsız hayatım var. Ameliyattan çıktım, çok iyiyim. Nefes almam düzeldi, artık tek başıma yürüyor ve bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum." dedi.

İlhami Çiftçi'nin eşi Nebahat Çiftçi, "İlhami masaya oturup ekmek yiyemez ve oksijen cihazı olmadan tek başına bir yere yürüyemezdi. 10 yıl çok sıkıntı çektik, eşim artık oksijen cihazı olmadan yürüyor ve rahatça nefes alıyor." ifadesini kullandı.

"HAYATINA OKSİJEN CİHAZI OLMADAN DEVAM EDECEK"

Doktor Buğra Kerget de tesadüfen karşılaştığı Çiftçi'ye ilk muayene sonrası ağır KOAH tanısı koyduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastamıza ileri derecede KOAH hastalarına uyguladığımız endobronşiyal valf uygulaması hakkında bilgi verdik. Bu işlemi yapmak için bazı testlerimiz vardı, onları yaptıktan sonra hastamızda ciddi endikasyonlar tespit ettik. İşlemi uygulamamız 7,5 dakika sürdü ve hasta olayın bitip bitmediğini bile anlamadı. Operasyon sonrası hastamız artık oksijen cihazı olmadan hayatına devam edecek."

Kerget, operasyon sonrası hastaları 24 saat gözledikten sonra taburcu ettiklerini söyledi.

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