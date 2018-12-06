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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
06.12.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

10 oyuncak bir bilet

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
10 oyuncak bir bilet

TAMAMI gönüllülerden oluşan GEA Arama Kurtarma Ekibi’nin düzenlediği Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar kampanyası kapsamında Evrencan Gündüz konser verdi.

Konser bileti almanın tek şartı en az 10 oyuncak getirmekti. Konserde toplanan 3850 oyuncak temizlenecek, yenilenecek ve paketlendikten sonra Tunceli Valiliği’nin koordinasyonunda sömestr hediyesi olarak çocuklara dağıtılacak. GEA üyeleri çocuklara oyuncaklarını götürdüğünde aynı zamanda deprem ve afet eğitimi de verecek.

10 oyuncak bir bilet


Dünyanın neresinde olursa olsun afetlerde görev almak için hazır bekleyen GEA Arama Kurtarma Ekibi’nin üyeleri önceki gün farklı bir koşuşturma içindeydi. GEA’nın 2007 yılından bu yana düzenlediği Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar Kampanyası’nın 84’ncüsü için Evrencan Gündüz gönüllü konser verecekti. Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki konseri izleyebilmenin tek şartı en az 10 oyuncak getirmekti. İzleyiciler ellerinde oyuncaklarla gelerek biletlerini aldılar. GEA gönüllüleri oyuncakları erkek ve kız çocuklar için ikiye ayırdı, temizlik ve tamirat için paketledi.

10 oyuncak bir bilet


GEA Arama Kurtarma Ekibi Koordinatörü Umut Dinçşahin, Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar kampanyasıyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye'de 209 okuldaki 44 bin 556 kardeşimize 165 bin 810 oyuncak hediye ettik. Uzun süredir evlerinde yalnız kalmış, oynanmayan oyuncakları temizleyip, onarıp kardeşlerimize götürüyoruz. Evrencan Gündüz ile birlikte 84’ncü kampanyamızı başlatmış olduk. Burada topladığımız oyuncaklar Tunceli Valiliği’nin belirlediği okullarda sömestr tatilinden önce öğrenciler ile buluşacak. Oyuncakları bizzat götüreceğiz ve kardeşlerimize deprem ve afet eğitimi de vereceğiz.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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