10 oyuncak bir bilet
TAMAMI gönüllülerden oluşan GEA Arama Kurtarma Ekibi’nin düzenlediği Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar kampanyası kapsamında Evrencan Gündüz konser verdi.
Konser bileti almanın tek şartı en az 10 oyuncak getirmekti. Konserde toplanan 3850 oyuncak temizlenecek, yenilenecek ve paketlendikten sonra Tunceli Valiliği’nin koordinasyonunda sömestr hediyesi olarak çocuklara dağıtılacak. GEA üyeleri çocuklara oyuncaklarını götürdüğünde aynı zamanda deprem ve afet eğitimi de verecek.
Dünyanın neresinde olursa olsun afetlerde görev almak için hazır bekleyen GEA Arama Kurtarma Ekibi’nin üyeleri önceki gün farklı bir koşuşturma içindeydi. GEA’nın 2007 yılından bu yana düzenlediği Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar Kampanyası’nın 84’ncüsü için Evrencan Gündüz gönüllü konser verecekti. Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki konseri izleyebilmenin tek şartı en az 10 oyuncak getirmekti. İzleyiciler ellerinde oyuncaklarla gelerek biletlerini aldılar. GEA gönüllüleri oyuncakları erkek ve kız çocuklar için ikiye ayırdı, temizlik ve tamirat için paketledi.
GEA Arama Kurtarma Ekibi Koordinatörü Umut Dinçşahin, Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar kampanyasıyla ilgili şunları söyledi:
“Türkiye'de 209 okuldaki 44 bin 556 kardeşimize 165 bin 810 oyuncak hediye ettik. Uzun süredir evlerinde yalnız kalmış, oynanmayan oyuncakları temizleyip, onarıp kardeşlerimize götürüyoruz. Evrencan Gündüz ile birlikte 84’ncü kampanyamızı başlatmış olduk. Burada topladığımız oyuncaklar Tunceli Valiliği’nin belirlediği okullarda sömestr tatilinden önce öğrenciler ile buluşacak. Oyuncakları bizzat götüreceğiz ve kardeşlerimize deprem ve afet eğitimi de vereceğiz.”
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