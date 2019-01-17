10.5 yıl istendi
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin önünde bulunan Karikatürist Oğuz Aral’ın unutulmaz karakteri ‘Avanak Avni’nin heykelini çalan Gökmen Turunç (31) hakkında, 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın ‘gece vakti, kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık’ suçundan düzenlediği iddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Turunç’un, ”Gördüğümde heykel bana gülümsüyordu. Koşarak yanına gidip sarıldım. İçimden bir ses ‘Al bunu eve götür’ dedi. Ben de götürdüm” sözlerine de yer verildi.
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