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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa) (DHA)
14.05.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

1 ton balığı bırakıp kaçtılar! Görenler tepkili: 'Koku 500 metreye kadar yayılıyor'

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1 ton balığı bırakıp kaçtılar! Görenler tepkili: 'Koku 500 metreye kadar yayılıyor'

Bursa'nın İznik ilçesinde av yasağına rağmen gölden avlanan 1 ton balık, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından piknik alanına bırakıldı. İftar yapmak için piknik alanına gelenler, çirkin manzara ve kokuya tepki gösterdi.

Bursa'nın İznik ilçesi İznik Gölü'nde avlanıldığı tahmin edilen 1 ton sazan balığı, Çakırca Mahallesi'nde bulunan piknik alanına bırakıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan balığın, av yasağı nedeniyle piyasaya sürülemediği için buraya bırakıldığı tahmin ediliyor.

Piknik alanına bırakılan balıkların, yaydığı kötü kokuya ve ortaya çıkan çirkin manzaraya görenler tepki gösterdi. İftar yapmak üzere piknik alanına gelenlerden Bekir Uslu, ''Biz buraya iftarımızı yapmaya geldik. Ancak kötü koku, 500 metreye kadar yayılıyor. Gördüğümüz manzara çok üzücü. Tonlarca balığı buraya atıp gitmişler. Tahminimize göre bu balıklar kaçak avlandı. Av yasağı da olduğu için piyasaya süremediler. Yazıklar olsun" dedi.

Jandarma ekipleri, kaçak avcıları tespit etmek için soruşturma başlattı.

1 ton balığı bırakıp kaçtılar Görenler tepkili: Koku 500 metreye kadar yayılıyor

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