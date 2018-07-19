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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ/ANKARA
19.07.2018 - 00:50, Son Güncelleme:

‘1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor’: Bedelli askerlik teklifi Meclis’te

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
‘1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor’: Bedelli askerlik teklifi Meclis’te

Seçim kampanyalarına da damgasını vurarak kamuoyunda büyük beklenti yaratan bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre 25 yaş ve üzeri doğumlular, 15 bin Türk Lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları koşuluyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Çalışanlar temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılacak. Yurtdışında yaşayanların ödediği 1000 Euro’luk tutar 2 bin Euro’ya çıkarılırken, 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın imzasını taşıyan ve yoklama kaçakları ile bakaya sayılanların her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi önlemeyi amaçladığı belirtilen teklifle bedelli askerlikte yaş sınırı, TSK’nın ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı da dikkate alınarak 31 Aralık 1993 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi. Yaş kapsamına giren ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamayanlar uygulamadan yararlanabilmek için 3 ay içinde askerlik şubelerine ya da yurtdışı temsilciliklerine başvuracaklar.

BEDEL TEK SEFERDE ÖDENECEK

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabilmeleri için de, başvurularda 15 bin Türk lirası ya da Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek. Kamu ve özel sektör çalışanlarından bu uygulamadan yararlananlar ise temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız ya da ücretsiz izinli sayılacaklar.

CEZALAR KALKACAK

Bu düzenleme hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Düzenleme tarihinden önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına ilişkin kararlardan ötürü askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın uygulamadan yararlanabilecekler.

SAVUNMA SANAYİNE DESTEK

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Yatırılan bu para karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

YERİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş düzenlediği basın toplantısında, “Bundan önce yapılan düzenlemede takribi 200 bin kişinin müracaat ettiğini görüyoruz. Düzenleme 1 milyon 324 bin civarında kişiyi ilgilendiriyor. Geçmiş dönemlerdeki katılımın çok çok üzerinde olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Mehmet Muş, 28 günlük temel eğitimin kaldırılmasına yönelik talepler için de, “Şu an bununla alakalı herhangi farklı bir düzenleme olmayacaktır. Bu kanun teklifinden faydalanmak isteyen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yerine getirecektir” dedi. Muş, askerliğini yapacakların yerini de Milli Savunma Bakanlığı’nın belirleyeceğini söyledi. Bedelliden yararlanacak üniversite öğrencilerinin okullardaki devam durumuna ilişkin planlamanın Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılacağı öğrenildi.

YURTDIŞINDAKİLERE UZAKTAN MUVAZZAFLIK

ASKERLİK hizmeti yükümlülüğüne tabi olanlardan yurtdışında oturma ya da çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla ya da bir meslek ya da sanatı icra edenler, yurtiçinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak koşuluyla bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracaklar. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin Euro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığı’nca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

HERKES İÇİN 15 BİNİ ADİL BULMUYORUZ

BEDELLİ askerlik ücretine Cumhur İttifakı ortağı BBP’den itiraz geldi. İttifaktan milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Biz, herkes için 15 bin TL rakamını adil bulmuyoruz. Burada gelire göre bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Herkesin kendi bütçesine, gelirine göre altından kalkabileceği bir rakamın belirlenmesi lazım. Devletin eğer buradan bir beklentisi varsa o zaman yüksek geliri olanlara yüksek, düşük geliri olanlar düşük vererek yine bu dengeyi sağlayabilir.”

BAKAN VE VEKİLLERİN YAKINLARI ÇIKARILSIN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bedelli teklifiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Belirlenen parayı ödeyemeyecek durumda olduğu belgelenen kişilerin de kapsama alınmasını istiyoruz. Biz bu parayla askerdeki fakir erlerin ailelerine yardım yapılmasını istiyoruz. Bunun dışında bir yere harcanacaksa şehit aileleri, gazilerden başka bir yer olmamalıdır. Ayrıca vatan evlatları askerde, bakan evlatlarına tezkere. Eğer samimilerse bu tekliften bakan ve milletvekillerinin birinci derece yakınlarını çıkarsınlar.”

YAPISAL TARTIŞMALAR GETİRECEK

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Meclis’e sunulan teklifle ilgili şöyle konuştu: “Elbette yeni paketin içerisinde olumlu yaklaşabileceğimiz düzenlemeler de var. Bedelli askerlikle ilgili de farklı değerlendirmeler, tartışmalarda ortaklaşma imkânı bulabiliriz ama böyle hangi kalıpta, formatta sunulacağına bile karar verilmeden, ‘hangisi olursa olsun’ mantığıyla ne OHAL ile ilgi düzenlemeler ne de bedelli askerlik tartışması tüketilemez. Her iki konu da önümüzdeki dönemde daha vahim başka yapısal tartışmaları beraberinde getirecektir.” m ANKARA

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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