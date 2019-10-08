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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece ÇELİK
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1 hareket 1 hayat kurtarır

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1 hareket 1 hayat kurtarır

Emine Bulut cinayetinin ardından “Artık sabrımız taştı” diyerek sosyal medyadan bir video yayımlayan kick boks sporcusu Hakan Demiray ve sosyolog Başak Temel, “1 Hareket 1 Hayat Kurtarır” adını verdikleri sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi.

Sosyal medyadan yaptıkları çağrıya yüzlerce yanıt geldiğini anlatan Demiray, “Kadınlar şiddete uğramış haldeki fotoğraflarını yolladılar. Bu bir yardım çağrısıydı. Başak’la birlikte hemen harekete geçmemiz gerektiğini düşündük” derken Başak Temel şunları anlattı: “Şiddet fiziki olarak bize gelmeden önce ipuçlarını görebilmek lazım. Psikolojik şiddet yaşıyor muyuz ya da uyguluyor muyuz? Bu çok önemli bir soru. Sonuç olarak suç işleyen insanlar bu toplumun bir ürünü, yanlış giden bir şeylerin sonucu. Biz hem bataklığı kurutmak hem de bu bataklıktan insanlar nasıl en az etkilenebilir onun peşine düştük.”

HEDEF 50 BİN KİŞİYE ULAŞMAK

Projeyi bir sosyal girişim modeline çeviren ikili çalışanlarına eğitim vermelerini isteyen şirketlerden diğer şehirlerde yapacakları eğitimlere sponsor olmalarını istedi. Bu şekilde daha çok şehirde ve daha çok insana ulaşmayı planlayan projenin hedefi 2020 yılında 50 bin hayata dokunmak.
Demiray seminerlerinin içeriğini şöyle anlattı: “‘Türkiye’de kendinizi güvensiz hissedip ya benim başıma her an bir şey gelebilir’ dediğiniz anda korunma durumuna geçiyorsunuz. Ama bir müdahale geldiği an artık savunma haline geçiyorsunuz. Bizim bu projeyle amaçladığımız şey durumu savunmaya getirmeden koruma anının farkındalığını yükseltmek. İki kol mesafesi kadar her insanın güvenlik çemberi olmalı. Karşındaki sana bir şey mi söyleyecek? Bu mesafeden daha yakına gelmesine izin vermemek lazım. Ayrıca basit savunma hareketleriyle uygulamalı olarak kendini savunmayı öğretiyoruz.”
İlk olarak Nişantaşı Üniversitesi’nde herkese açık bir seminer verdiklerini belirten Temel, “Daha sonra bir gıda şirketinin çalışanlarına seminer düzenledik. 200 kadınla buluştuk. Şimdi bu şirketin sponsorluğunda Çanakkale’de seminer düzenleyeceğiz” dedi.

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