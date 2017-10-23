Google 1 milyar doları pembe bıyığa ayırdı!

Uber’in rakiplerinden olan popüler araç çağırma servislerinden Lyft yaptığı açıklamada 1 milyar dolarlık yeni yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırım ile Lyft’in değeri 11 milyar dolara ulaşmış oldu.

Alphabet’in yatırım fonu olan CapitalG’nin liderlik yaptığı yatırım turu sonrası CapitalG partnerlerinden David Lawee de Lyft’in yönetim kurulunda yer alacak.

Bugüne kadar 500 milyondan fazla sürüş yapılan Lyft, 2017 yılı başlarında ABD’deki nüfusun sadece %54’üne ulaşırken bu oran bugün %95’lere kadar yükselmiş durumda.