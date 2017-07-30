Gönül Dostları korosu Ayvalık’ta konser verdi

AYVALIK’ın dünyaca ünlü Cunda Adası’ndaki Cunda Aksaç Otel’in sezon açılışında verilen konserde TRT İzmir Radyosu saz sanatçıları gurbetçilerin oluşturduğu TSM Korosu’na eşlik etti. Kurulduktan sonra kısa süre içerisinde Almanya’da organize ettiği konserlerde Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Linet, Gökhan Sezen gibi ünlü isimleri Frankfurt’ta yaşayan Türklerle buluşturmasıyla tanınan Türk Müziği Gönül Dostları Kültür Derneği bünyesindeki koronun Türkiye’deki ilk konserine Ayvalıklı sanatseverler ilgi gösterdi. Konserde gurbetçi amatör sanatçılar, birbirinden güzel eserleri büyük bir başarıyla icra etti. Koro ve solo olarak seslendirilen eserlerden oluşan konserde TRT sanatçılarından klarnette Adnan Özer, kanunda Mehmet Aksakal, kemanda Arda Şimşek Yay, ritimde Şenol Arıkan gurbetçi sanatçılara eşlik ederken, koroyu İzmir Seferihisar TSM Korosu Şefi Pelin Taneli yönetti.

‘ALMANYA’DA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYORUZ’

Gönül Dostları Kültür Derneği Başkanı Selma Ateş, amaçlarının Türk müziğini Almanya’da yaşayan Türk gençlerine sevdirebilmek olduğunu kaydetti. Dernek bünyesindeki koronun sadece TSM değil, Türklere ait her türlü müziği icra edebildiğini vurgulayan Ateş, “Bizim Türk Halk Müziğimiz de en az Türk Sanat Müziğimiz kadar çok güzel. Dolayısıyla biz Almanya’da her telden müziğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Almanya’da çok büyük ilgi görüyoruz. Hatta artık bizleri sadece Türkler değil, Alman vatandaşlar da severek dinliyor. Biz Almanya’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ama bu kez de kendi vatanımızda da konser vermek istedik. İçimizdeki vatan hasretini azda olsa burada giderelim istedik. Bir program oluşturduk. Hem tatil yapıyoruz hem de konserimizi bu vesile ile verdik” dedi.