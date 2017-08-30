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    Göktaşı 'Florence' hızla Dünya’ya yaklaşıyor

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 14:33 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 14:52

    Astronomi dünyasında büyük heyecan yaşanıyor. 21 Ağustos’taki Güneş tutulmasının ardından esrarengiz bir gezegeninin ortaya çıkacağına dair komploların büyük rağbet gördüğü bir dönemde büyük bir göktaşı Dünya’ya hızla yaklaşıyor.

    4.5 kilometre genişliğindeki ‘Florence’ göktaşı yine Dünya’ya hızla yaklaşmaya devam ediyor. Ve yarın söz konusu göktaşı Dünya’ya çok yakın bir mesafeden geçecek.

    Göktaşı, Dünya’nın 7 milyon kilometre kadar yakınından geçecek. Bu ise Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 18 katı. Ancak gökbilim açısından bu yakın bir mesafe kabul ediliyor.

    Göktaşı Florence hızla Dünya’ya yaklaşıyor

    NASA TARİHİNDE BİR İLK 

    Göktaşı Florence, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) kayda başladığından bu yana Dünya’nın bu kadar yakınından geçen en büyük gök objesi olması açısından da önemli.

    Uzay bilimciler, bu ‘teğet geçiş’i izleyebilmek için şimdiden radarlarını hazırlamış durumda. Bu geçiş sayesinde göktaşları hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor.

    Göktaşının geçişinin en iyi Avustralya ve Yeni Zelanda’dan takip edileceği belirtildi. Asteroidin gece saatlerinde Avrupa’dan da görülebileceği kaydedildi.

    YOĞUN GÖKTAŞI TRAFİĞİ

    İlk kez 1981 yılında tespit edilen göktaşına İngiltere’nin efsanevi hemşiresi Florence Nightingale’in adı verilmiş.

    Göktaşı geçişleri Florence’dan sonra da devam edecek.

    NASA, ay başında bina büyüklüğünde bir göktaşı belirlendiğini, ekim ayında Dünya’ya yakın geçeceğini açıklamıştı.

    Etiketler: göktaşı , florence , asteroid , dünya , nasa
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