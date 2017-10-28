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    Gökçek taraftarları Akit Tv Ankara Haber Müdürü'ne saldırdı

    Murat YILMAZ Fotoğraf:Mert Gökhan KOÇ-Oğuz DEMİR
    28.10.2017 - 15:08 | Son Güncelleme:

    Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettiği sıralarında Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nun önünde Akit Tv Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'e saldırı düzenlendi. Saldırı anı Hürriyet muhabirlerinin objektifine yansıdı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasını açıkladığı sırada, toplantı salonunun dışında bekleyen kalabalık bir grup, programı takip eden Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen’e saldırdı. Polis kalabalık grubu dağıtarak belediye binasından uzaklaştırdı.

    Gökçeklerin kanalı Beyaz TV ile Akit TV arasındaki kavga, Akit TV’nin Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'in Melih Gökçek ile CHP arasında bir işbirliği olduğunu iddia etmesiyle başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifasını istediği AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, Akit TV’nin Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı: “İddialara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın Angora evlerinde CHP’li kurmaylarla bir araya geldi. Evet, CHP’li kurmaylara Melih Gökçek’in 'size geçebilirim' mesajı verdiği iddia ediliyor.”

    Bunun üzerine Akit TV'nin “Melih Gökçek-CHP ilişkisi” iddiasına, Gökçeklerin kanalı Beyaz TV’de sunucu olan Tahir Sarıkaya çok sert yanıt vermişti. Beyaz TV'de “Uyan Türkiyem” programının sunucusu Tahir Sarıkaya, “Ak-it” diyerek Akit TV’deki iddialara dair şunu demişti: “Ben bu haberi sana yedirtmezsem namerdim. Ben bu haberi sana yedirtmezsem Ak-it TV’deki muhabir arkadaş, Allah da bana bugünleri gösterir.”

    Bu ifadelerden sonra, Akit TV’nin Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen yine tartışma yaratacak iddialarda bulunmuştu. Özmen Akit TV’deki programında, Tahir Sarıkaya ve AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar için ise “tetikçi” ifadelerini kullanmıştı.

    Gökçek taraftarları Akit Tv Ankara Haber Müdürüne saldırdı

     

    Etiketler: saldırı
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