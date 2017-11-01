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    Göbeklitepe sergi oldu

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 21:38 | Son Güncelleme:

    İNGİLİZ ressam Ned Pamphilon’un, ‘Göbeklitepe: Türkiye’nin Kültür Tacında Yepyeni Bir Mücevher’ isimli yeni sergisi bugün başlıyor.

    20 yılı aşkın süredir İstanbul, Türkiye ve Atatürk temalarına eserlerinde yer veren Pamphlion son olarak, tüm dünyada büyük yankı uyandıran Göbeklitepe’yi tuvaline taşıdı. Alanı ilk kez 2015 yılında ziyaret ettiğinde ören yerinden çok etkilendi ve iki yıl sürecek bir serüvene atıldı. Pamphilon, Göbeklitepe’de geçirdiği ilk dakikalarda kafasında 3-4 farklı resmin belirdiğini ve yeni bir koleksiyon üretmeye hemen orada karar verdiğini belirtiyor. Pamphilon’a ilham veren en önemli şeylerden biri ise, alanda gördüğü taşlardaki detaylar olmuş. O anki duygularını, “Taşlar üzerinde o dönemde yaşayan başka sanatçıların izlerini gördüm. MÖ 12.000 yılında benim yaptığım işi yapan, güzel sanatlarla uğraşan Urfalı insanların zihinleriyle tanıştım. Bu beni çok mutlu etti ve ardından hemen çalışmaya koyuldum” şeklinde ifade ediyor. Sergi 19 Kasım’a kadar 42 Maslak’ta sanatseverlerle buluşacak.

    ATATÜRK HAYRANI
    Ned Pamphilon’un eserlerinde sıkça yer verdiği temalardan bir diğeri ise vizyonu ve düşüncelerinden çok etkilendiği Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk’ün hayatını, felsefesini ve Nutuk’u okuyan, konuyla ilgili pek çok araştırma gerçekleştiren Pamphlion, Türkiye ve Atatürk’ün global kamuoyunda daha sık vurgulanması gerektiğine inanıyor. Çok bilinen eser ve projeleri arasında ‘Her Yer Mustafa Her Yer Kemal’ sergisi, ‘Atatürk’ün Gözleri’ tablosu, son üç seneden bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Anıtkabir’de düzenlenmekte olan ‘Küçük Ressamlar Anıtkabir’de’ etkinlikleri yer alıyor.

    Etiketler: göbeklitepe nerede , gazetehaberleri
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