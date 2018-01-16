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    Gizli anlaşma ortaya çıktı! ABD’nin YPG’ye gizlice uçaksavar sistemleri verdi

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    16.01.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:

    ABD ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD arasında yapılan gizli anlaşma gereği Afrin'deki YPG'lilere uçaksavar füze sistemleri verildiği iddia edildi.

    Esad yanlısı olduğu bilinen “Al Masdar” haber sitesi, ABD yönetimiyle PYD arasında yapılan gizli anlaşma gereği Afrin’deki YPG'lilere seyyar uçaksavar füze sistemleri teslim edildiğini duyurdu.

    Gizli anlaşma ortaya çıktı ABD’nin YPG’ye gizlice uçaksavar sistemleri verdi

    Rus RİA haber ajansının söz konusu siteye dayanarak aktardığı habere göre markası bilinmeyen omuzdan atılabilen kısa menzilli seyyar uçaksavar sistemleri geçtiğimiz hafta gizlice bölgeye ulaştırılarak Afrin’deki YPG temsilcilerine teslim edildiği belirtildi.

    Haberde ayrıca omuzdan atılan seyyar uçaksavar füzelerinin Suriye’deki batı koalisyonu anlaşmaları çerçevesinde değil, ABD’nin şahsen PYD ile yaptığı ikili gizli anlaşma çerçevesinde teslim edildiğinin altı çizildi.

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