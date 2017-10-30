Girişimciler melek yatırımcılarla Londra'da buluştu

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yenilikçi teknoloji ve yurtdışında ölçeklenebilecek inovasyon içeren girişimleri global düzeyde tanıtmak amacıyla ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi tarafından kurulan INVEST ISTANBUL’un ilk etkinliği London Demo Day İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı. Türkiye’deki bir Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) yurtdışında yaptığı ilk tanıtım günü etkinliği olan London Demo Day, Londra Borsası’nda gerçekleştirildi.



50’nin üzerinde yatırımcının katıldığı London Demo Day’in açılış konuşmalarını Londra Borsası adına Dr. Robert Barnes, ŞEHİR TTO Direktörü Önder Mutlu Yılmaz yaptı. World Business Angels Investment Forum (WBAF) Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Thomson Reuters’tan Leon Saunders Calvert, İngiltere Başbakanı Fintech Başdanışmanı Alastair Lukies ve İngiltere’de iki yıl ardarda yılın melek yatırımcısı seçilen Peter Cowley’in de katılarak birer konuşma yaptığı London Demo Day toplantısında, INVEST ISTANBUL’un 1000’in üzerinde girişimci adayı arasında seçtiği 20 Türk girişimcisi de projeleri hakkında bilgi verdi.



INVEST ISTANBUL kurucusu ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Önder Yılmaz, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize büyük ilgi oldu. INVEST ISTANBUL tarafından seçilen 20 girişimcimiz birçok yatırımcı ile biraraya gelerek, direkt görüşme imkanı buldular. Yaklaşık 8 aydır yaptığımız tüm çalışmalar, verdiğimiz tüm emekler karşılığını buldu. Çok yakında 20 girişimcimizin başarılı yatırım haberlerini ileteceğimize inanıyoruz. Her yıl dünyanın bir ülkesinde gerçekleştirmeyi planladığımız tanıtım günü etkinliğimize katkılarından dolayı İstanbul Kalkınma Ajansı’na ve İstanbul Şehir Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.