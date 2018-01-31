Genel merkeze sürpriz ziyaret

Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Yalova milletvekili Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyarette bulunarak, adaylık için gerekli imzaları topladığını ve delegelere baskı yapılmamasını istediğini söyledi. Kısa süren görüşmenin ardından açıklamada bulunan İnce özetle şunları söyledi: “Genel başkan yardımcılarının insanlara zorla imza attırdığını, bunun doğru olmadığını, kamuoyunda tartışmalara yol açacağını, bu konuda kendisinin haberinin olmadığına inandığımı ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledim.”

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da , kurultay hakkında düşüncelerine başvurmak için 81 il başkanını Ankara’ya çağırdı.