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Gençpa iFocus Teknoloji'yi hayata geçirdi

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

Gençpa Teknoloji Grubu, yeni bir atılım daha gerçekleştirerek iFocus Teknoloji’yi hayata geçirdi. İçinde zeka barındıran teknolojilere odaklanan, öncelikle IoT (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti) ve hemen ardından IoE (Internet of Everything-Her şeyin İnterneti) alanında ürün-çözüm ve danışmanlık hizmeti verecek olan iFocus Teknoloji, şirketlerin çözüm ortağı olacak.

IoT dünyasının faydalarının özellikle şirketler açısından tam olarak anlaşılamadığının altını çizen Gençpa Teknoloji Grubu Genel Müdürü Ufuk Gürsoy, “IoT dendiğinde ilk akla gelenin cep telefonları ile uzaktan erişilebilir ev aletleri, elektronik cihazlar vb. ürünler olması nedeniyle esas büyük resmin maalesef kaçırıldığını düşünüyoruz.  Oysaki Endüstri 4.0 ile yıkıcı yenilikler çağındayız ve bu çağın gerektirdiği dönüşümü sağlayamayan şirketlerin yakın zamanda dahi yaşaması mümkün olmayacaktır. Endüstri 4.0 ile gelen bu yıkıcı değişimde her şirketin tsunami dalgası etkisini çok iyi anlaması ve kendisini bu yeni dünyaya en doğru şekilde ve en doğru zamanda entegre etmesi gerekmektedir. Unutmayın ki bugün sorun olarak görülen her problem, IoT teknolojileri sayesinde büyük bir fırsata dönüşebilir” dedi. 

Gençpa iFocus Teknolojiyi hayata geçirdi
Gençpa Teknoloji Grubu Genel Müdürü Ufuk Gürsoy

Gürsoy, “iFocus Teknoloji olarak, yakın gelecekte çok daha büyük faydaları olan kuvvetli geliştirmelerin yaşanacağı bu yeni dünyanın anlaşılmasını sağlamak ve avantajlarından faydalanmak için bu alana yatırım yapmak isteyen her kurum ve kuruluşa hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

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