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    Genç yapımcı kazada hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 08:10 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 08:10

    Genç yapımcı ve TRT World çalışanı Mehmet Özen (30), önceki gün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

    TEM Otoyolu Molla Gürani Viyadüğü'nü geçtikten sonra Özen'in motosikletine arkadan gelen bir araç çarptı. Kazanın ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk babası Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Etiketler: mehmet özen , Trafik kazası , TRT World
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