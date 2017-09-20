Genç yapımcı kazada hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Molla Gürani Viyadüğü'nü geçtikten sonra Özen'in motosikletine arkadan gelen bir araç çarptı. Kazanın ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk babası Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.