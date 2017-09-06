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    Genç kadın tecavüzcünün penisini kesti

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 12:43 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 22:47

    Hindsitan'da 24 yaşındaki bir adam 20 yaşındaki bir genç kadını tecavüz etmeye çalıştı. Tecavüzcüsüne direnen kadın, boğuşma sonucunda Shamsher Sheikh isimli tecavüzcü adamın penisini kesti.

    24 yaşındaki adam, hastaneye ağır yaralı şekilde zor yetiştirildi. Shamsher Sheikh isimli adamın dükkanın sahibi belirtiliyor.

    Hindistan'ın Maharaştra eyâletinin başkenti Mumbai’da 20 yaşındaki genç kız iş başvurusunda bulunduğu sırada Shamsher Sheikh isimli dükkan sahibinin saldırısına uğradı. Genç kıza tecavüz etmeye kalkan adamın sonu korkunç oldu. Zozrla üzerine çıkan adamın kulağını ısırıp penisini bir bıçakla kesti.

    Genç kadın tecavüzcünün penisini kesti

    Yerel medya, adamın en yakın devlet hastanesine acilen yetiştirildiğini ve yapılan müdahale sonucu taburcu olan adamın tutuklandığını duyurdu.

    Etiketler: hindistan , hind , tecavüz
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