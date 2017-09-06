Genç kadın tecavüzcünün penisini kesti

24 yaşındaki adam, hastaneye ağır yaralı şekilde zor yetiştirildi. Shamsher Sheikh isimli adamın dükkanın sahibi belirtiliyor.

Hindistan'ın Maharaştra eyâletinin başkenti Mumbai’da 20 yaşındaki genç kız iş başvurusunda bulunduğu sırada Shamsher Sheikh isimli dükkan sahibinin saldırısına uğradı. Genç kıza tecavüz etmeye kalkan adamın sonu korkunç oldu. Zozrla üzerine çıkan adamın kulağını ısırıp penisini bir bıçakla kesti.

Yerel medya, adamın en yakın devlet hastanesine acilen yetiştirildiğini ve yapılan müdahale sonucu taburcu olan adamın tutuklandığını duyurdu.