Geçmişe dönebilsem yine aynısını yapardım

FESTİVALDE 1986’dan bu yana verilen ‘Donostia’ adlı kariyer ödülünü almak için şehre gelen Bellucci, basın toplantısında, ödülden dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Çalıştığım tüm yönetmenlere teşekkür eden Belluci, şöyle dedi:

“Tüm dünyayı dolaştım ve farklı kültürler tanıdım. İnsani tecrübelerin yoğun olduğu bir iş yapıyorum ve işim sayesinde kendi kişiliğimi çok zenginleştirdim. Rol aldığım filmlerden bazıları büyük başarı elde ederken bazıları aynı şansı yakalayamadı ama hepsi benim için büyük tecrübe oldu. Eğer geçmişe dönebilsem yine aynı filmlerde oynardım çünkü hepsi bana çok şey öğretti. Sinema arzum, bu işe başladığım ilk günkü gibi. Ben halen öğrenecek çok şeyim olduğuna inanıyorum. Şu an planlarım arasında olmasa da gelecekte yapımcılık, senaryo yazarlığı veya yönetmenliği deneyebilirim.”

O KİŞİ ANNENDİR!

Monica Bellucci, “Sinema yıldızı nasıl olunur?” sorusuna da, “Hayatta sadece bir kişi seni bir yıldız gibi hissettirir, o da annendir. Eğer annen sana bir yıldız gibi davranır, o hissi verirse yıldız olursun. Diğer türlü bir yıldız olsan da aslında hiçbir şey olmamışsındır” cevabını verdi.

San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde, Bellucci’nin başrolünü oynadığı, yönetmenliğini Giuseppe Tornatore’nin yaptığı 2000 yılı yapımı ‘Malena’3 numara dlı film de gösterilecek.