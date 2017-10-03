'Gavur İzmir kızgınlıktan konmuş olabilir'

Prof. Dr. Ortaylı derste şunları anlattı: “İzmir’in levantenleri 17-18'inci asırda göç eden sadece Fransızlar ve İtalyanlar değil Hollandalılar, Avusturyalılar hatta Danimarkalılardır.



İzmirliler Katalanlardan da Marsilya’nın Fransızlarından da çok daha açık fikirli bir millettir. Girit, Bosna, Arnavutluk ve Bulgaristan’dan göçlerle gelen insanlar ilk anda bereketli toprakta Hıristiyan unsurun olmasına kızmış olabilirler. Gavur İzmir lafı başkalarından çok onların koyduğu bir ad olabilir.