Yüzlerce köylü bir araya gelip böyle çalıştı

Birbirlerine komşu olan Mürseloğlu, Durmuşlu, Dervişli, Karayusuflu mahallesi sakinleri Seyhan Nehri kıyısında bulunan Abdülrezzak Türbesi’nin yenilenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için hayırsever Mehmet Güven’den yardım istedi.
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