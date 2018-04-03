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    Yüzlerce köylü bir araya gelip böyle çalıştı

    Adana’nın Seyhan İlçesi’ne bağlı 4 mahallenin orta noktasında bulunan harabe durumdaki türbe yüzlerce köylünün gönüllü olarak çalıştığı imece usulü ile yepyeni bir görünüme kavuştu.

    ADANA,(DHA)
    03.04.2018 - 12:04 | Son Güncelleme:
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    Yüzlerce köylü bir araya gelip böyle çalıştıNext

    Birbirlerine komşu olan Mürseloğlu, Durmuşlu, Dervişli, Karayusuflu mahallesi sakinleri Seyhan Nehri kıyısında bulunan Abdülrezzak Türbesi’nin yenilenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için hayırsever Mehmet Güven’den yardım istedi.

    Etiketler: restore , köylüler , gündem
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