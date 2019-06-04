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    Haberler >Teknoloji>WWDC 19 başladı! işte Apple'ın duyurduğu yeni sürprizleri

    WWDC 19 başladı! işte Apple'ın duyurduğu yeni sürprizleri

    Apple'ın ABD'nin san Jose şehrinde düzenlediği dev yazılım geliştirici konferansı WWDC 19, birbirinden farklı sürprizlerin ortaya çıktığı bir etkinlik oldu. Hurriyet.com.tr Teknoloji Editörü Selim Öztürk'ün yerinde takip ettiği etkinlik kapsamında tüm iPhone'ları baştan sona değiştirecek iOS 13'ten Mac Pro'ya, iPadOS'tan MacOS Catalina'ya işte Apple'ın en yeni ürünleri...

    Selim ÖZTÜRK / San Francisco
    04.06.2019 - 01:27 | Son Güncelleme:
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    WWDC 19 başladı işte Appleın duyurduğu yeni sürprizleriNext

    Aylardır merakla beklenen iOS 13 resmen ortaya çıktı. iOS 13 ile uzun zamandır beklenen karanlık mod nihayet kullanıma sunuluyor. Apple’ın iOS ile birlikte sunduğu tüm uygulamalar bu desteği sahip.

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