WWDC 19 başladı! işte Apple'ın duyurduğu yeni sürprizleri
Apple'ın ABD'nin san Jose şehrinde düzenlediği dev yazılım geliştirici konferansı WWDC 19, birbirinden farklı sürprizlerin ortaya çıktığı bir etkinlik oldu. Hurriyet.com.tr Teknoloji Editörü Selim Öztürk'ün yerinde takip ettiği etkinlik kapsamında tüm iPhone'ları baştan sona değiştirecek iOS 13'ten Mac Pro'ya, iPadOS'tan MacOS Catalina'ya işte Apple'ın en yeni ürünleri...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.