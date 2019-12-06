Whatsapp toplu mesajlaşma yasaklanıyor mu sorusu, birkaç mecrada paylaşılan haberler dolayısıyla kafa karışıklığı yarattı. Whatsapp üzerinden yapılan toplu mesajlaşma için geçtiğimiz haftalarda uyarılarda bulunan yetkililer, 7 Aralık tarihi itibariyle kötüye kullanımın devam etmesi halinde yaptırım uygulanabileceğini ifade etmişti. Peki buradan Whatsapp toplu mesajlaşma yasaklanıyor ifadesi çıkıyor mu? İşte, o detaylar



WHATSAPP TOPLU MESAJLAŞMA YASAKLANIYOR MU?



Son günlerde toplu mesajlaşmanın reklam tarzı spam içeren mesajlaşmalara olanak sağlaması dolayısıyla çok şikayet aldıklarını belirten Whatsapp yetkilileri, bu konuyla ilgili bir yaptırım gerektiğini ve bu hususta da adım attıklarını belirtti.



Buna göre Whatsapp yönetiminin toplu mesajlaşma hakkındaki icraatleri şu şekilde olacak;