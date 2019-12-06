Whatsapp toplu mesajlaşma özelliği hakkında yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. 7 Aralık tarihi itibariyle toplu mesajlaşma işleminde değişiklik meydana geleceğini duyuran Whatsapp, kötüye kullanımın tespit edilmesi halinde yaptırım geleceğini açıkladı. Peki, Whatsapp toplu mesajlaşma yasaklanıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Whatsapp toplu mesajlaşma yasaklanıyor mu sorusu, birkaç mecrada paylaşılan haberler dolayısıyla kafa karışıklığı yarattı. Whatsapp üzerinden yapılan toplu mesajlaşma için geçtiğimiz haftalarda uyarılarda bulunan yetkililer, 7 Aralık tarihi itibariyle kötüye kullanımın devam etmesi halinde yaptırım uygulanabileceğini ifade etmişti. Peki buradan Whatsapp toplu mesajlaşma yasaklanıyor ifadesi çıkıyor mu? İşte, o detaylar
WHATSAPP TOPLU MESAJLAŞMA YASAKLANIYOR MU?
Son günlerde toplu mesajlaşmanın reklam tarzı spam içeren mesajlaşmalara olanak sağlaması dolayısıyla çok şikayet aldıklarını belirten Whatsapp yetkilileri, bu konuyla ilgili bir yaptırım gerektiğini ve bu hususta da adım attıklarını belirtti.
Buna göre Whatsapp yönetiminin toplu mesajlaşma hakkındaki icraatleri şu şekilde olacak;
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Yetkililer, Whatsapp toplu mesajlaşma özelliğinin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde reklam şirketleri, firmalar, haber kanalları gibi kurumlar ayırt etmeksizin yasal işlemde bulunabilecek.
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Bu nedenle, teknolojik yaptırıma ek olarak, bu tür bir istismarın platformdaki kanıtlarına rastlanması halinde şirketlere karşı yasal işlem yapılacak.
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Bu süreç 7 Aralık tarihi itibariyle başlayacak. Otomatik veya toplu mesajlaşma gibi ihlallerde bulunduğunu belirledikleri kullanıcılara karşı karşı yasal işlem başlatılacak.
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Bu durum, sanıldığının aksine toplu mesajlaşmanın yasaklanması değil, denetim altında tutulması anlamına gelecek.