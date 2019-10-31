Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Avrupa'da 'kara büyü' alarmı! Ölüm tarikatının kan donduran oyunu
Kurbanlarına kara büyü yapan ölüm tarikatı büyük endişe yaratıyor.
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Kurbanlarına kara büyü yapan ölüm tarikatı Avrupa genelinde büyük endişe yaratıyor.
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Tarikatın son olarak Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç'te de faaliyette olduğuna dair raporlar bulunuyor.
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İsveç polisi ölüm tarikatının ülkenin Uppsala kentinde yapılanmaya gittiği sinyallerini aldığını bildirdi.
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Voodoo bebeklerle şantaj yaptığı bildirilen ölüm tarikatı Black Axe'ın kurbanlarına cinayet işlemeleri ve saldırı yapmaları için telkinde bulunduğu bilgisi verildi.
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Voodoo bebeği ile insanları kandıran ölüm tarikatı, kurbanlarına işlerini yarım bırakmaları durumunda onları kötü bir son beklediğine ikna ediyor.
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Voodoo bebeği ile kara büyü yapıldığına inanan kadın kurbanlara ise uyuşturucu kuryeliği ve seks işçiliği yaptırılıyor.
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Uzmanlar suçun bir sorun haline geldiğini söylediği İsveç'te ülkenin Gothenburg ve Stockholm gibi kentlerinin yanı sıra Uppsala gibi kentlerin de çeteler için savaş meydanına dönüştüğünü düşünüyor.
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Ekim ayının ilk günlerinde ülkede 15 kişi mafya bağlantısı sebebiyle gözaltına alındı.
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15 kişi için hazırlanan 179 sayfalık iddianamede örgüt üyelerinin 11.51 milyon dolar değerinde uyuşturucu sattığı detayına yer verildi.
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Çeteler üyelerini yoksulluğun yaygın olduğu Batı Afrika ülkelerinden iş vaadiyle kandırarak getiriyor.
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İsveç'e iş ümidiyle gelen kişilere ülkeye ayak basar basmaz voodoo bebeği büyüsü yapıldığı söyleniyor.
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Voodoo bebeği büyüsü yapıldığı söylenen kurbanlar, ruhlarını teslim etmesi gerektiğine aksi taktirde başlarına büyük felaketlerin geleceğine inandırılıyor.
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Geçtiğimiz eylül ayında Stockholm Arlanda Havalimanın'da 70 kapsül uyuşturucu ile yakalanan Nijerya asıllı kişinin de Black Axe üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.
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2005 yılında kurulduğu tahmin edilen Black Axe'ın İsveç dışında Avrupa'nın başka noktalarında ve Kanada'da kara para aklama ve yolsuzluk gibi büyük çaplı suç faaliyetlerinde yer aldığı tahmin ediliyor.
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1980 yılında Nijerya'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından ortaya çıkan Black Axe tarikatının Avrupa Birliği genelinde 2015 yılından bu yana sürekli olarak güç kazandığı rapor ediliyor.
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Tarikatın özellikle İtalya ve İspanya gibi Afrika'dan gelen mültecilere giriş kapısı olan ülkelerde yer bulduğu söyleniyor.