Ünlülerin Almanya’daki aşçısı Fevzi usta

Almanya’ya 1976’da aşçıbaşı olarak gelen Fevzi İlboğa, Anadolu mutfağının birbirinden eşsiz lezzetlerini Almanlara sevdirdi. Adapazarı’nın Hendek ilçesinde 1942’de doğduğunu ve 43 yıl önce Almanya’ya geldiğini anlatan İlboğa, birçok ünlü isme yemek yapması nedeniyle ‘ünlülerin aşçısı’ olarak da tanındığını söyledi.
Çırak olarak 16 yaşında başladığı meslekte 1962’de İstanbul’da katıldığı ‘en iyi aşçıbaşı’ yarışmasında ikinci olduğunu belirten İlboğa, zamanla mesleğinde ilerlediğini, daha sonraki yarışmalarda defalarca birincilik elde ettiğini vurguladı. İlboğa, aşçılığın yanı sıra hobi olarak sazla başladığı müzik hayatında ise İstanbul’daki çeşitli gazinolarda sahne aldığını dile getirdi.
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