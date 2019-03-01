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    Ünlü deprem araştırmacısı bu defa Türkiye'yi uyardı

    Ünlü deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, Türkiye için uyarılarda bulundu.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP
    01.03.2019 - 14:43 | Son Güncelleme:
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    Ünlü deprem araştırmacısı bu defa Türkiyeyi uyardıNext

    Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin meydana geleceğini söylemişti.

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